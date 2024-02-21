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Микрозаймы "до зарплаты" и потребкредиты стали чаще брать казахстанцы

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Женщина держит пустой кошелек
Оплата кредита. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

Количество выданных в Казахстане займов в январе выросло на 4%. Рост произошел за счет потребкредитов и микрокрозаймов "до зарплаты". Какую сумму выдали банки и МФО страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы являются активными клиентами банков и микрофинансовых организаций. В январе количество выданных займов, как сообщили аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, выросло на 4%.

Что интересно, рост обеспечили в основном потребительские займы и микрокредиты "до зарплаты". При этом в денежном плане сектор заметно просел. Сумма выдач за месяц оказалась минимальной с мая 2023 года – всего 1,2 трлн тенге, что сразу на 11% меньше, чем было в декабре прошлого года.

Похожая ситуация наблюдается и со средней суммой займа. В годовом разрезе она выросла всего лишь на 4,1%, при накопленной инфляции за этот же период в 9,5%. А вот по сравнению с декабрем наблюдается спад – сразу на 14%.

Аналогично просел рынок автокредитов – в январе было выдано 14,3 тыс. займов, что является минимумом с февраля 2023 года. А общая сумма ипотечных кредитов составила всего 140 млрд тенге – это минимум с марта 2023 года.

Выдачи новых займов в январе 2024 года
Выдачи новых займов. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Средняя сумма оставшейся задолженности на одного заемщика близка к 2,3 млн тенге. Однако здесь важно понимать, что у каждого заемщика разные суммы долга – кто-то должен скромные суммы, а кто-то миллионы.

Так, например, задолженность одного из заемщиков по потребительским кредитам без залога составила 46,3 млрд тенге – это сразу в 1,6 раза больше, чем совокупный долг 787 тыс. человек с небольшими потребкредитами на сумму до 70 тыс. тенге.

Всего по состоянию на 1 февраля общий объем кредитного портфеля физических лиц, с учетом займов в банках, МФО и списанных кредитов, достиг 19,8 трлн тенге – за месяц сумма выросла на 1%. При этом примерно 10,3% этой суммы приходится на просроченные более чем на 90 дней кредиты, то есть NPL90+.

Кредитный портфель физических лиц.
Кредитный портфель физических лиц. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Таким образом, январь продолжил некоторые тенденции, которые начались еще в 2023 году, например, происходящие в сфере ипотечного кредитования – жилищные займы в Казахстане стали реже оформлять.

Напомним, ранее стало известно, что банки отказывают большей половине казахстанцев в выдаче новых займов. Возможно, это также влияет на рост микрокредитования, ведь у МФО требования к платежеспособности заемщика ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2062127-mikrozaymy-do-zarplaty-i-potrebkredity-stali-chasche-brat-kazahstantsy/

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