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Можно ли прожить на минимальную зарплату в Казахстане

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Деньги, кошелек и трудовая книжка.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минимальная зарплата выросла в Казахстане, но более половины от ее "чистого" размера до сих пор уходит только на основные продукты. На сколько МЗП хватает в других странах, читайте в материале NUR.KZ.

С 2024 года в Казахстане был увеличен размер минимальной заработной платы (МЗП) – с 75 тыс. до 85 тыс. тенге. Это повышение затронуло порядка 1,8 млн граждан. Впрочем, стоит отметить, что реальная минимальная зарплата после вычета всех налогов и отчислений становится заметно меньше.

На это обратили внимание аналитики портала Picodi, которые решили сравнить реальный размер МЗП в разных странах мира. В Казахстане минимальная сумма, которую работник получает "на руки", равна 74 569 тенге, или примерно 160 долларов – это сразу на 21,3% больше, чем было годом ранее (61 467 тенге).

В России минимальная зарплата равна 180 долларам, в Украине – 156 долларам, в Узбекистане – 75 долларам, в Армении – 136 долларам, а в Азербайджане – 186 долларам.

Всего в рейтинге собрали 67 стран. Самая высокая "минималка" после вычета всех налогов в 2024 году зафиксирована в Люксембурге – 2 459 долларов, что по текущему курсу равно примерно 1,1 млн тенге.

Нигерия отличилась самой маленькой суммой – всего 68 долларов, причем за год она выросла на 83,3%. Рост выше этого был зафиксирован только в Турции (99,9%, до 596 долларов) и Аргентине (138,4%, до 297 долларов).

Рост минимальной зарплаты в странах мира
Рост минимальной зарплаты в странах мира. Инфографика: picodi.com

Хватает ли минимальной зарплаты

В Казахстане выросла не только МЗП, но и цены на товары и услуги. Соответственно увеличились и расходы граждан.

Так, чтобы понять, на что хватит 74 569 тенге, аналитики составили свою условную продуктовую корзину, в которую вошли продукты, способные удовлетворить минимальную потребность одного взрослого человека в питательных веществах:

  • молоко (10 литров) – 5 440 тенге;
  • хлеб (10 буханок) – 2 220 тенге;
  • рис (1,5 килограмма) – 1 000 тенге;
  • яйца (20 штук) – 1 220 тенге;
  • сыр (1 килограмм) – 4 430 тенге;
  • мясо (6 килограммов) – 17 570 тенге;
  • фрукты (6 килограммов) – 4 980 тенге;
  • овощи (8 килограммов) – 3 420 тенге.

В результате оказалось, что общая стоимость такой скудной продуктовой корзины в начале 2024 года составляет 40 280 тенге – это сразу на 26,2% больше, чем было годом ранее (31 910 тенге). Эта сумма равна 54% от "чистой" МЗП – год назад доля составляла лишь 51,9%.

Получается, что реальная минимальная зарплата в Казахстане растет медленнее, чем цены на продукты.

Стоимость "продуктовой корзины"
Стоимость "продуктовой корзины". Инфографика: picodi.com

С таким показателем затрат Казахстан оказался внизу рейтинга по покупательной способности минимальной зарплаты. Хуже ситуация обстоит только в семи странах: Таиланде (54,4%), Индии (58,5%), Вьетнаме (65,6%), Филиппинах (66,2%), Армении (78,7%), Узбекистане (96,1%) и Нигерии (116,5%).

Для сравнения: в Украине на условную продуктовую корзину уйдет 49,3% МЗП, а в России – вообще лишь 39%. Самые лучшие показатели зафиксированы в Великобритании и Ирландии – по 7,2% в обеих странах.

Затраты на основные продукты в разных странах мира
Затраты на основные продукты в разных странах мира. Инфографика: picodi.com

Таким образом, можно отметить, что в целом казахстанцы могут закупиться продуктами на минимальную заработную плату, однако следует учитывать, что, помимо еды, у людей есть и другие траты: нужно покупать непродовольственные товары, а также оплачивать различные платные услуги, которые заметно подорожали в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2056337-mozhno-li-prozhit-na-minimalnuyu-zarplatu-v-kazahstane/

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