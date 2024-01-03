Коммуналка, продукты и услуги: что сильнее всего подорожало в Казахстане в декабре

Инфляция в декабре опустилась ниже 10%. При этом в Казахстане сильно подорожали тарифы на комуслуги, а также некоторые продукты питания. Подробности о росте цен узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам декабря 2023 года годовая инфляция в Казахстане, по данным Бюро национальной статистики, опустилась до 9,8%. Темпы роста цен ниже 10% зафиксированы впервые с февраля 2022 года.

В месячной динамике продукты питания подорожали на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,5%, а сфера платных услуг – на 0,8%. В среднем за месяц цены выросли на 0,8%.

Самый сильный месячный рост цен зафиксирован в Атырауской области – плюс 1,4%. Следом идут Астана и область Абай – плюс 1,2% в каждом регионе, а третье место поделили между собой Шымкент, а также Мангистауская и Западно-Казахстанская области – плюс 1% в каждом регионе. В Алматы цены за месяц выросли на 0,8%.

Месячный рост цен в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало за год

За год сильнее всего подорожал сектор платных услуг – сразу на 12,8%. Причем отдельно стоит отметить коммунальную сферу.

По сравнению с декабрем 2022 года тарифы на холодную воду выросли на 22%, а на горячую воду – на 23,4%. Электричество подорожало на 19,9%, газ – на 10%, водоотведение – на 28,8%, а вывоз мусора – сразу на 33,2%.

Продукты питания в среднем за год подорожали на 8,5%. Как отметили аналитики бюро, сильнее всего цены выросли на яйца (на 13,4%), рис (на 34,3%), виноград (на 45,1%), а также на некоторые лекарства, например, на парацетамол (сразу на 76,2%).

При этом за год стали дешевле гречневая крупа – на 22,6%, подсолнечное масло – на 18%, и сахар – на 15,8%.

Среди непродовольственных товаров, которые за год подорожали на 9,1%, отдельно можно отметить рост цен на бензин – плюс 13,7%, обувь – плюс 12,8% и товары личного пользования – плюс 12,4%.

Годовая инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что несмотря на постепенное замедление темпов инфляции, которое наблюдается с марта 2023 года, некоторые товары и услуги в Казахстане все равно продолжают дорожать. Напомним, ранее эксперты давали свой прогноз по поводу роста цен в 2024 году.