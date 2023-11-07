Хватает ли минимальной зарплаты для жизни в Казахстане

Минимальная зарплата в Казахстане в текущем году составляет 70 тыс. тенге. Аналитики Finprom считают, что такой суммы не хватает для жизни в стране. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Размер минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане, в отличии от средней номинальной или медианной, не привязан к каким либо экономическим факторам – его определяют ежегодно решением правительства. В 2023 году "минималка" равна 70 тыс. тенге.

С таким показателем, по данным Международной организации труда (МОТ), Казахстан занимает 77 место в рейтинге стран по уровню минимальной зарплаты и соседствует с такими небогатыми государствами, как Кения и Непал.

Лучше ситуация в России, Беларуси и Армении, где "минималка" чуть выше: 213 долларов, 179 долларов и 153 доллара соответственно, тогда как в Казахстане она составляет примерно 128 долларов.

Самая высокая минимальная зарплата зафиксирована в Швейцарии – 4 216 долларов, что в переводе на тенге по текущему курсу составляет более 1,9 млн тенге.

Минимальная зарплата в разных странах. Инфографика: finprom.kz

Суммы в 70 тыс. тенге, по мнению аналитиков, не хватает казахстанцам на свои основные потребности.

Так, по результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики, за первый квартал 2023 года месячные потребительские расходы среднестатистического казахстанца на продукты, одежду, обувь, коммунальные услуги, медицину и образование в среднем составили 79,8 тыс. тенге, что сразу на 14% больше минимальной зарплаты.

Расходы казахстанцев. Инфографика: finprom.kz

Напомним, в Казахстане идет работа по внедрению методики определения минимальной зарплаты. Ее планируют привязать к медианным доходам населения, что позволит устанавливать МЗП, которая будет соответствовать ситуации на рынке труда.