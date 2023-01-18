Возможно ли прожить на минимальную зарплату в Казахстане

Продукты. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

С нового года минимальную заработную плату в Казахстане увеличили до 70 тыс. тенге. Однако в стране заметно выросли и цены на товары и услуги. Можно ли сейчас прожить на "минималку", выяснили аналитики Picodi.

В 2022 году многие страны мира, в том числе и Казахстан, столкнулись с рекордной инфляцией. Такая ситуация заставила правительства некоторых государств повысить минимальную заработную плату (МЗП). В Казахстане она выросла с 60 тыс. до 70 тыс. тенге. Но можно ли нормально прожить на такую сумму в современных реалиях?

Аналитики составили рейтинг стран мира по размеру минимальной зарплаты в 2023 году. В исследовании участвовало 67 стран, а за основу была взята "чистая" МЗП, которую получают на руки работники, то есть после удержания всех налогов и взносов.

Как отмечают авторы, из числа рассмотренных в исследовании стран только в семи минимальная заработная с января 2022 года плата не изменилась:

Нигерия – 68 долларов;

долларов; Черногория – 459 долларов;

долларов; Испания – 925 долларов;

долларов; Саудовская Аравия – 958 долларов;

долларов; Гонконг – 959 долларов;

долларов; Пуэрто-Рико – 1 328 долларов;

долларов; Израиль – 1 389 долларов.

Сильнее всего выросла "минималка" в Аргентине (на 104,5%, до 336 долларов) и в Турции (на 100%, до 457 долларов). Стоит также учитывать тот факт, что именно в этих странах наблюдалась наиболее сильная инфляция, которая сопровождалась ослаблением национальных валют.

Также заметно выросли минимальные оклады в Молдове (на 32,5%), Латвии (на 27,1%) и Малайзии (на 25,8%).

Казахстан в этом рейтинге занял 15 место. В стране "чистая" минимальная заработная плата в 2023 году выросла на 16,6%, правда лишь до 61 467 тенге (около 131 доллара).

Большее повышение ожидает низкооплачиваемых работников в России (16,9%) и Литве (18,8%).

Как растет минимальная зарплата в разных странах мира. Инфографика: picodi.com

Возможно ли прожить на МЗП в Казахстане

Для того, чтобы понять, реально ли прожить на "минималку" в Казахстане, аналитики сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой.

В итоге в продовольственную корзину, рассчитанную на месяц, вошли:

молоко (10 литров) – 4 310 тенге;

тенге; хлеб (10 буханок) – 1 540 тенге;

тенге; рис (1,5 кг) – 650 тенге;

тенге; яйца (20 шт.) – 990 тенге;

тенге; сыр (1 кг) – 3 180 тенге;

тенге; мясо (6 кг) – 14 350 тенге;

тенге; фрукты (6 кг) – 4 110 тенге;

тенге; овощи (8 кг) – 2 780 тенге.

Как отмечают авторы, список продуктов получился скудный, но содержащиеся в нем продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах одного среднестатистического взрослого человека.

Более половины "чистой" МЗП уйдет на еду. Инфографика: picodi.com

Как оказалось, несмотря на повышение минимальной зарплаты, купить продуктов на нее в 2023 году получится меньше. Стоимость продуктовой корзины на начало года составила 31 910 тенге, что на 20,6% больше, чем было в прошлом году.

На все эти продукты придется потратить 51,9% от "чистой" минимальной зарплаты. В прошлом году этот показатель составлял 50,2%, хотя номинальная МЗП была равна 60 тыс. тенге, а чистая – 52 701 тенге. Получается, что в Казахстане цены опережают рост минимальной зарплаты.

За последние годы стоимость идентичного продуктового набора изменилась следующим образом:

январь 2019 – 20 914 тенге;

тенге; январь 2020 – 22 200 тенге;

тенге; январь 2021 – 25 280 тенге;

тенге; январь 2022 – 26 460 тенге;

тенге; январь 2023 – 31 910 тенге.

Таким образом, занявший 16 место по росту МЗП Казахстан "слетел" сразу на 60 место в рейтинге затрат на основные продукты питания.

Лучшее соотношение цен к минимальной зарплате было зафиксировано в Великобритании, Ирландии и Австралии – 6,5%, 7,4% и 7,7% соответственно.

Казахстан в этом рейтинге обогнал Армению (74,6%) и Узбекистан (97,3%), но уступил всем остальным странам СНГ, в том числе России (45,5%) и Украине (42,8%).

Соотношение цен к минимальной зарплате в разных странах мира. Инфографика: picodi.com

Худшие показатели наблюдаются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Вьетнам, Индия, Индонезия, Таиланд и Филиппины – в них жители также тратят больше половины "минималки" на продукты. Однако хуже всего он у Нигерии – здесь минимального оклада не хватит даже на такой скудный набор продуктов.

Напомним, по итогам 2022 года продуктовая инфляция в Казахстане достигла 25,3%. При этом, среди продовольственных товаров сильнее всего в стране подорожал сахар-рафинад – сразу на 92,7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005760-vozmozhno-li-prozhit-na-minimalnuyu-zarplatu-v-kazahstane/