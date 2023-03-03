Можно ли отменить НДС и снизить налоги в Казахстане, рассказали аналитики

Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Налоговые платежи охватывают различные сферы жизни граждан. Их отмена или снижение может облегчить финансовую нагрузку физлиц, но также возникнут и риски. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос снижения или отмены некоторых видов налогов, включая налог на добавленную стоимость (НДС), часто поднимается в Казахстане и других странах.

Например, в некоторых случаях озвучивается мнение, что можно было бы отменить НДС для всех казахстанских производителей в качестве мер государственной поддержки.

Влияние НДС на физлиц

Напомним, что налог на добавленную стоимость в Казахстане в размере 12% платят компании и индивидуальные предприниматели. НДС уже закладывается в стоимость товаров или услуг при их реализации. Это можно увидеть в фискальных чеках: там есть строка "в том числе НДС".

То есть эти 12% закладываются в стоимость конечного продукта для покупателя, поэтому обычно считается, что отмена данного налога могла бы способствовать снижению стоимости товаров и услуг для населения.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, в результате это может негативно отразиться на экономике страны и уровне жизни населения.

К чему приведет отмена НДС

"Налог на добавленную стоимость составляет около четверти всех налоговых поступлений в бюджет Казахстана. В прошлом году это должно быть более 3,5 трлн тенге. За 10 месяцев в государственный бюджет без учета трансфертов поступили доходы на сумму 12,4 трлн тенге", – сообщают аналитики.

При этом указывается, что НДС является одной из основных статей доходов госбюджета, который ежегодно оказывается дефицитным.

То есть Казахстан сталкивается с недостатком средств на поддержание деятельности государства (социальные и экономические программы, выплата пенсий, содержание госаппарата), потому что доходы получаются меньше, чем расходы.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Восполняется этот дефицит за счет трансфертов средств из Национального фонда. Поэтому аналитики указывают, что исключение НДС для местных производителей может привести к потере около 1,8 трлн тенге налогов.

"При этом упадут только доходы бюджета, а расходы – нет. Это увеличит дефицит и потребуется дополнительно занять эти деньги либо в мире, увеличивая госдолг, либо внутри страны.

При этом пока ставка высокая — это (внутренний заем - примечание редактора) очень дорого. Либо остается проесть Нацфонд, который и так опустился почти до неснижаемого остатка", – сообщают в Finance.kz.

Напомним, что средства из данного фонда используются для социальных программ, включая инициативу "Нацфонд – детям".

Меры вместо отмены НДС

Как отмечают аналитики, в текущей ситуации требуется реформа казахстанской налоговой системы: она должна касаться администрирования налогов и упрощения налоговой системы, но не снижения платежей в бюджет.

"У нас и так одни из самых низких налогов на постсоветском пространстве и ощутимый бюджетный дефицит", – отмечают в источнике.

Напомним, что казахстанцы могут следить за тратой средств из местного бюджета в онлайн-режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2011480-mozhno-li-otmenit-nds-i-snizit-nalogi-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/