Можно ли отменить НДС и снизить налоги в Казахстане, рассказали аналитики

Налоговые платежи охватывают различные сферы жизни граждан. Их отмена или снижение может облегчить финансовую нагрузку физлиц, но также возникнут и риски. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Вопрос снижения или отмены некоторых видов налогов, включая налог на добавленную стоимость (НДС), часто поднимается в Казахстане и других странах.
Например, в некоторых случаях озвучивается мнение, что можно было бы отменить НДС для всех казахстанских производителей в качестве мер государственной поддержки.
Влияние НДС на физлиц
Напомним, что налог на добавленную стоимость в Казахстане в размере 12% платят компании и индивидуальные предприниматели. НДС уже закладывается в стоимость товаров или услуг при их реализации. Это можно увидеть в фискальных чеках: там есть строка "в том числе НДС".
То есть эти 12% закладываются в стоимость конечного продукта для покупателя, поэтому обычно считается, что отмена данного налога могла бы способствовать снижению стоимости товаров и услуг для населения.
Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, в результате это может негативно отразиться на экономике страны и уровне жизни населения.
К чему приведет отмена НДС
"Налог на добавленную стоимость составляет около четверти всех налоговых поступлений в бюджет Казахстана. В прошлом году это должно быть более 3,5 трлн тенге. За 10 месяцев в государственный бюджет без учета трансфертов поступили доходы на сумму 12,4 трлн тенге", – сообщают аналитики.
При этом указывается, что НДС является одной из основных статей доходов госбюджета, который ежегодно оказывается дефицитным.
То есть Казахстан сталкивается с недостатком средств на поддержание деятельности государства (социальные и экономические программы, выплата пенсий, содержание госаппарата), потому что доходы получаются меньше, чем расходы.
Восполняется этот дефицит за счет трансфертов средств из Национального фонда. Поэтому аналитики указывают, что исключение НДС для местных производителей может привести к потере около 1,8 трлн тенге налогов.
"При этом упадут только доходы бюджета, а расходы – нет. Это увеличит дефицит и потребуется дополнительно занять эти деньги либо в мире, увеличивая госдолг, либо внутри страны.
При этом пока ставка высокая — это (внутренний заем - примечание редактора) очень дорого. Либо остается проесть Нацфонд, который и так опустился почти до неснижаемого остатка", – сообщают в Finance.kz.
Напомним, что средства из данного фонда используются для социальных программ, включая инициативу "Нацфонд – детям".
Меры вместо отмены НДС
Как отмечают аналитики, в текущей ситуации требуется реформа казахстанской налоговой системы: она должна касаться администрирования налогов и упрощения налоговой системы, но не снижения платежей в бюджет.
"У нас и так одни из самых низких налогов на постсоветском пространстве и ощутимый бюджетный дефицит", – отмечают в источнике.
Напомним, что казахстанцы могут следить за тратой средств из местного бюджета в онлайн-режиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2011480-mozhno-li-otmenit-nds-i-snizit-nalogi-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/