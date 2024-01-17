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В каких регионах цены на товары и услуги выросли сильнее всего в Казахстане

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Женщина покупает продукты
Продукты. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

В декабре инфляция в Казахстане составила 9,8%. Но в некоторых регионах, например, в Карагандинской, Акмолинской и других областях она превысила 10%. О росте цен в стране узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам декабря годовая инфляция в Казахстане составила 9,8%. Стоит отметить, что темпы роста цен ниже 10% были зафиксированы впервые с февраля 2022 года.

При этом некоторые регионы страны этот "порог" так и не перешли. Согласно данным Национального банка РК, сразу в девяти из них инфляция оказалась выше общереспубликанского значения.

Самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Карагандинской области – 11,1%. Следом идут Акмолинская и Мангистауская области – 10,7% и 10,6% соответственно.

В Северо-Казахстанской области и в области Ұлытау инфляция установилась на уровне 10,5%, в Алматы и Туркестанской области – по 10,2%, в Восточно-Казахстанской – 10,1%, а в области Жетісу – 10%.

В остальных регионах инфляция оказалась ниже 9,8%. Самые низкие темпы были зафиксированы в Алматинской области – 8,4%.

Инфляция в регионах Казахстана по итогам декабря
Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Лидером по росту цен на продукты питания по итогам декабря стала область Ұлытау (11,8%). Следом идут Акмолинская (10,3%) и Северо-Казахстанская (9,8%) области. В целом по Казахстану продуктовая инфляция составила 8,5%.

В Мангистауской области зафиксировали самые высокие темпы роста цен на непродовольственные товары (12,5%). С сильным отставанием от нее расположились Карагандинская (10,4%) и Западно-Казахстанская (9,8%) области. Среднереспубликанское значение составило 9,1%

Что касается сферы платных услуг, то в среднем по Казахстану инфляция этого сегмента составила 12,4%. В Туркестанской области показатель равен 18,2%. Следом идет Карагандинская область – 15,2%, а замыкает тройку лидеров Актюбинская – 14,6%.

Инфляция в регионах Казахстана по итогам декабря
Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Примечательно. что в целом месячная инфляция в Казахстане оказалась не такой высокой, если сравнивать со среднемесячным значением за последние пять лет – 0,8% против 0,7%.

Самый высокий прирост был зафиксирован в Атырауской области (1,4%), а самый низкий – в области Ұлытау, а также в Павлодарской и Актюбинской областях (по 0,3% в каждом регионе).

Месячная инфляция в регионах Казахстана
Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, ранее эксперты высказывали мнение, что текущая инфляция в стране продолжит снижаться, но уже более медленными темпами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2055893-v-kakih-regionah-rost-tsen-na-tovary-i-uslugi-prevysil-10-v-kazahstane/

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