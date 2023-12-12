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Спрос на жилье продолжает падать в Казахстане

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Модель жилого дома стоит рядом с монетами и калькулятором
Домик. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Спрос на жилье в Казахстане продолжает снижаться. За ноябрь было совершено 31 727 сделок купли-продажи. Это меньше, чем было в 2022 и 2021 годах. Где они чаще проводились, узнали журналисты NUR.KZ.

В ноябре 2023 года, по данным Бюро национальной статистики, было продано 31 727 единиц жилой недвижимости24 148 сделок по квартирам и 7 579 сделок по индивидуальным домам. За месяц количество продаж уменьшилось на 3,8%, а за год – на 6,12%. В целом спрос на жилье в Казахстане падает уже третий месяц подряд.

Количество продаж на рынке жилья
Количество продаж на рынке жилья. Инфографика: Бюро национальной статистики

Вполне возможно, что одной из причин снижения количества сделок купли-продажи являются цены на жилую недвижимость. Напомним, средняя стоимость квадратного метра в стране достигает почти 500 тыс. тенге, а в некоторых крупных городах, таких как Алматы, ценник гораздо выше.

Какое жилье покупали казахстанцы

Спросом в ноябре пользовались в основном 1-комнатные квартиры. По ним зарегистрировано 9 316 сделок. Следом по популярности идут 2-комнатные – 8 794 сделки. На 3-комнатные пришлось лишь 4 942 продажи.

Также в Алматы и Астане было зарегистрировано по 6 сделок купли-продажи квартир с шестью или более комнатами и 4 подобные сделки в Мангистауской области.

В месячном разрезе спрос на жилье упал в большинстве регионов страны. Исключением стали Алматы, где рост за месяц составил 7%, область Ұлытау – плюс 39,9%, Западно-Казахстанская область – плюс 3,4%, а также Костанайская и Алматинская области – плюс 2,4% и 2% соответственно.

Спрос на жилье в Казахстане
Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Напомним, ранее стало известно, что в стране фиксируется низкая обеспеченность жильем населения. Если по стандарту ООН в среднем для человека необходимо 30 квадратных метров, то в Казахстане этот показатель составляет всего 23,4 "квадрата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2050375-spros-na-zhile-prodolzhaet-padat-v-kazahstane/

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