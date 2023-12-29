За сколько казахстанцы продавали свое жилье в 2023 году

За 2023 год стоимость вторичного жилья практически не изменилась в Казахстане – снизилась лишь на 0,6%. Однако в некоторых городах, наоборот, цены выросли. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Рынок недвижимости в Казахстане постепенно остывает. Это влияет и на цены, которые указывают казахстанцы в своих объявлениях о продаже жилой недвижимости.

Согласно данным портала "Крыша", к декабрю средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась примерно на 0,6% за год. Это притом, что текущий год начался с подорожания недвижимости.

"В течение 2023 года вторичка немного дорожала с января по март и дешевела с апреля по август. Осенью цены остановились: не было ни значительного роста, ни снижения. В зиму рынок жилья также вступил без резких перекосов", – отмечают аналитики.

По итогам декабря средняя стоимость "квадрата" составила 371 тыс. тенге. Именно столько в среднем просили казахстанцы при продаже жилья через объявления, опубликованные на портале. А по факту средняя сумма может оказаться другой. Впрочем, даже этот ценник актуален не для всех городов.

Например, в Алматы в среднем запрашивали 720 368 тенге за квадратный метр, что является самым высоким показателем по Казахстану. Также эта цена примерно на 3,2% выше, той, что фиксировалась в декабре 2022 года.

В Астане "квадрат" стоит 475 773 тенге, что на 1,5% меньше прошлогодней цены, а в Шымкенте – 420 663 тенге, или на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

В целом отрицательная динамика зафиксирована в 13 из 17 городов, где проводился анализ цен. Сильнее всего стоимость недвижимости упала в Кокшетау – сразу на 6,6% за год.

Следом идут Усть-Каменогорск и Петропавловск – здесь снижение составило по 3,5% в каждом из городов, а третье место занял Талдыкорган – минус 2,9%.

Помимо Алматы, цены за год выросли в Актау (на 10,2%), Кызылорде (на 1,8%) и Атырау (на 1,4%).

Цены на жилье в декабре 2023 года. Источник: krisha.kz

Несмотря на то, что во многих городах наблюдается постепенное снижение цен, стоимость жилья остается достаточно высокой. Это в свою очередь влияет и на спрос, который последние три месяца лишь падал.