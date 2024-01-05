Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Прекратить платить банкам за "безделие" призвал Тимур Турлов

Опубликовано:

Долларовые купюры
Деньги. Иллюстративное фото: RBFried/Getty Images

Банки второго уровня проявляют незаинтересованность в финансировании бизнеса в Казахстане. Как отмечает миллиардер, это связано с высокими ставками и их финансовым "безделием", передает NUR.KZ.

Банки второго уровня (БВУ) играют существенную роль для экономики страны, так как являются одним из источников финансирования бизнеса.

Однако, как отмечает казахстанский миллиардер и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на своей странице в социальных сетях, сложившиеся условия денежно-кредитной политики создают дефицит денег в сфере инвестиций.

При этом он указывает, что на самом деле необходимые средства в стране имеются, но используются для других целей.

Банкам интересна только выгода

БВУ являются финансовыми организациями, которые, как и прочий бизнес, преследуют одну цель – получить доход. Поэтому они будут искать наиболее выгодные и менее рискованные инструменты для приумножения капитала.

В текущей ситуации ими оказались потребительские займы и депозиты.

"У нас ужасно низкий уровень "монетизации" экономики, наши банки очень плохо кредитуют экономику, потому что не видят в этом смысла и выгоды. Внутренние сбережения достаточно масштабны, и они могут и должны начать работать на благо именно нашей экономики.

У нас почти треть пенсионного фонда инвестирована в облигации США (а это порядка 10 млрд долларов), общие ликвидные валютные активы только Нацфонда и правительства – более 60 млрд долларов", – отмечает Тимур Турлов.

Подобную позицию могут подтвердить статистические данные, опубликованные Национальным банком РК.

Так, на начало октября 2022 года БВУ совокупно имели следующие объемы выданных кредитов для экономики:

  • для бизнеса – почти 13,43 трлн тенге, включая займы в иностранной валюте;
  • для населения – чуть более 13,49 трлн тенге.
Деньги и очки на фоне отчетов
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

То есть эти показатели были почти равны.

Однако через год (на начало ноября 2023 года) баланс существенно сдвинулся в сторону кредитования населения. В итоге к указанному периоду займы для бизнеса достигли 15,53 трлн тенге (рост на 2,1 трлн тенге), а для физлиц – до 17,38 трлн тенге (плюс 3,89 трлн тенге за год).

При этом банки также получают доход за счет депозитов, объемы которых растут из-за высоких ставок вознаграждения: на 1 декабря 2023 года казахстанцы хранили на различных вкладах 18,8 трлн тенге. Это на 11,5% (или на 1,9 трлн тенге) больше значений на начало прошлого года.

И чем больше денег вкладывается в БВУ, тем выше их доход от оборота данных средств через инвестиции, выданные за счет сбережений кредиты или размещение их в Нацбанке под 15,75% базовой ставки.

То есть БВУ в итоге предпочитают кредитовать население и получать доход от депозитов из-за высоких ставок. В то же время бизнесу не хватает средств для финансирования своего развития.

Что привело к такой ситуации

Как отмечает Тимур Турлов, чтобы экономика страны росла на 6-8% в год, нужны инвестиции. Однако высокая базовая ставка Нацбанка создает текущее положение с дорогими займами и нежеланием банков активно кредитовать бизнес.

При этом, как отмечали ранее в Нацбанке, повышение базовой ставки было обусловлено существенным ростом инфляции в 2022 году и опасениями увеличения долларизации экономики.

"Но это как раз чисто фиктивное богатство: если банки богатеют, ничего не делая (ок, собирая вклады, и относя их в Нацбанк), то это само по себе будет приводить деньги к обесценению", – отмечает казахстанский миллиардер.

В то же время независимые аналитики также отмечали, что высокая ставка не влияет на инфляцию, которая носит внешний характер и больше связана с импортозависимостью экономики.

Рука держит график над столбиками монет
Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Каким может быть решение в данной ситуации

Чтобы увеличить финансирование экономики страны, необходимы доступные средства. Как отмечает Тимур Турлов, их можно получить за счет изменения денежно-кредитной политики.

"Нам даже иностранные инвестиции не нужны.

Нам нужно просто поверить уже новому поколению людей, которые строят бизнес в Казахстане и любят свою страну, прекратить платить банкам за безделие и значительно снизить ставку, которая просто убивает любые проекты, кроме госзакупок", – делится мнением глава Freedom Holding Corp.

При этом ранее независимые аналитики также отмечали необходимость снижения базовой ставки Нацбанка, которая приводит к удорожанию кредитования.

Согласно их мнению, предоставление доступных займов для бизнеса позволило бы придать импульс развитию экономики и защитить страну от импорта, который стал дешевле и грозит дальнейшим увеличением.

Другими словами, в текущих денежно-кредитных условиях банкам выгоднее выдавать займы населению, а не бизнесу, которому становится сложнее найти доступные средства для финансирования своего развития – и все это вместе негативно влияет на экономику страны.

Поэтому необходимо сделать инвестиции во внутренние проекты более привлекательными для банков, финансовых институтов и даже управляющих пенсионными активами.

"Нацбанку как управляющему поставить KPI "рисковать", кредитуя экономику, а не просто заставлять Минфин платить больше процентов за госдолг", – считает глава Freedom Holding Corp.

Напомним, что ранее Тимур Турлов поделился мнением о развитии экономики Казахстана в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2053862-prekratit-platit-bankam-za-bezdelie-prizval-timur-turlov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.