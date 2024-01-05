Прекратить платить банкам за "безделие" призвал Тимур Турлов

Банки второго уровня проявляют незаинтересованность в финансировании бизнеса в Казахстане. Как отмечает миллиардер, это связано с высокими ставками и их финансовым "безделием", передает NUR.KZ.

Банки второго уровня (БВУ) играют существенную роль для экономики страны, так как являются одним из источников финансирования бизнеса.

Однако, как отмечает казахстанский миллиардер и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на своей странице в социальных сетях, сложившиеся условия денежно-кредитной политики создают дефицит денег в сфере инвестиций.

При этом он указывает, что на самом деле необходимые средства в стране имеются, но используются для других целей.

Банкам интересна только выгода

БВУ являются финансовыми организациями, которые, как и прочий бизнес, преследуют одну цель – получить доход. Поэтому они будут искать наиболее выгодные и менее рискованные инструменты для приумножения капитала.

В текущей ситуации ими оказались потребительские займы и депозиты.

"У нас ужасно низкий уровень "монетизации" экономики, наши банки очень плохо кредитуют экономику, потому что не видят в этом смысла и выгоды. Внутренние сбережения достаточно масштабны, и они могут и должны начать работать на благо именно нашей экономики.

У нас почти треть пенсионного фонда инвестирована в облигации США (а это порядка 10 млрд долларов), общие ликвидные валютные активы только Нацфонда и правительства – более 60 млрд долларов", – отмечает Тимур Турлов.

Подобную позицию могут подтвердить статистические данные, опубликованные Национальным банком РК.

Так, на начало октября 2022 года БВУ совокупно имели следующие объемы выданных кредитов для экономики:

для бизнеса – почти 13,43 трлн тенге , включая займы в иностранной валюте;

, включая займы в иностранной валюте; для населения – чуть более 13,49 трлн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

То есть эти показатели были почти равны.

Однако через год (на начало ноября 2023 года) баланс существенно сдвинулся в сторону кредитования населения. В итоге к указанному периоду займы для бизнеса достигли 15,53 трлн тенге (рост на 2,1 трлн тенге), а для физлиц – до 17,38 трлн тенге (плюс 3,89 трлн тенге за год).

При этом банки также получают доход за счет депозитов, объемы которых растут из-за высоких ставок вознаграждения: на 1 декабря 2023 года казахстанцы хранили на различных вкладах 18,8 трлн тенге. Это на 11,5% (или на 1,9 трлн тенге) больше значений на начало прошлого года.

И чем больше денег вкладывается в БВУ, тем выше их доход от оборота данных средств через инвестиции, выданные за счет сбережений кредиты или размещение их в Нацбанке под 15,75% базовой ставки.

То есть БВУ в итоге предпочитают кредитовать население и получать доход от депозитов из-за высоких ставок. В то же время бизнесу не хватает средств для финансирования своего развития.

Что привело к такой ситуации

Как отмечает Тимур Турлов, чтобы экономика страны росла на 6-8% в год, нужны инвестиции. Однако высокая базовая ставка Нацбанка создает текущее положение с дорогими займами и нежеланием банков активно кредитовать бизнес.

При этом, как отмечали ранее в Нацбанке, повышение базовой ставки было обусловлено существенным ростом инфляции в 2022 году и опасениями увеличения долларизации экономики.

"Но это как раз чисто фиктивное богатство: если банки богатеют, ничего не делая (ок, собирая вклады, и относя их в Нацбанк), то это само по себе будет приводить деньги к обесценению", – отмечает казахстанский миллиардер.

В то же время независимые аналитики также отмечали, что высокая ставка не влияет на инфляцию, которая носит внешний характер и больше связана с импортозависимостью экономики.

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Каким может быть решение в данной ситуации

Чтобы увеличить финансирование экономики страны, необходимы доступные средства. Как отмечает Тимур Турлов, их можно получить за счет изменения денежно-кредитной политики.

"Нам даже иностранные инвестиции не нужны.

Нам нужно просто поверить уже новому поколению людей, которые строят бизнес в Казахстане и любят свою страну, прекратить платить банкам за безделие и значительно снизить ставку, которая просто убивает любые проекты, кроме госзакупок", – делится мнением глава Freedom Holding Corp.

При этом ранее независимые аналитики также отмечали необходимость снижения базовой ставки Нацбанка, которая приводит к удорожанию кредитования.

Согласно их мнению, предоставление доступных займов для бизнеса позволило бы придать импульс развитию экономики и защитить страну от импорта, который стал дешевле и грозит дальнейшим увеличением.

Другими словами, в текущих денежно-кредитных условиях банкам выгоднее выдавать займы населению, а не бизнесу, которому становится сложнее найти доступные средства для финансирования своего развития – и все это вместе негативно влияет на экономику страны.

Поэтому необходимо сделать инвестиции во внутренние проекты более привлекательными для банков, финансовых институтов и даже управляющих пенсионными активами.

"Нацбанку как управляющему поставить KPI "рисковать", кредитуя экономику, а не просто заставлять Минфин платить больше процентов за госдолг", – считает глава Freedom Holding Corp.

Напомним, что ранее Тимур Турлов поделился мнением о развитии экономики Казахстана в 2024 году.