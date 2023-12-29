Какие депозиты выбирали казахстанцы в 2023 году

Депозиты казахстанцев активно растут. В 2023 год их объем увеличился на 1,9 трлн тенге, а большинство граждан выбирали несрочные вклады. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Депозит в банке является одним из самых популярных способов не только хранения денег, но и их защиты от обесценивания, ведь благодаря вознаграждению сумма на вкладе не лежит "мертвым грузом", а постоянно увеличивается.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), общий объем вкладов физических лиц по состоянию на 1 декабря достиг 18,8 трлн. тенге – с начала года сумма увеличилась на 11,5%, или на 1,9 трлн тенге.

Самый большой прирост был зафиксирован во втором квартале (плюс 5%), а наименьший – по итогам первого (плюс 1,4%).

Какие депозиты выбирали казахстанцы

Решив открыть банковский вклад, казахстанец должен решить – в какой валюте он будет хранить деньги. Большинство вкладчиков выбирают тенге, ведь по ним банки предоставляют самые высокие проценты.

Так, на тенговые депозиты в 2023 году пришлось порядка 69% от общей суммы вкладов. А вот уровень долларизации с начала года уменьшился с 33,9% до 27,3%.

При этом граждане чаще всего выбирали самые мобильные виды депозитов – несрочные. Их можно без ограничений пополнять, а также снимать с них деньги, не боясь потерять вознаграждение.

По данным КФГД, на долю таких банковских вкладов пришлось 12 трлн тенге, то есть 63,9% от общей суммы.

Также фиксировался рост и на другие депозитные продукты. Так, например, объем сберегательных вкладов с начала года увеличился на 414,7 млн тенге, или на 37,8% – до 1,5 трлн. тенге. Причем порядка 85% этой суммы хранится на тенговых депозитах без права пополнения.

Одной из причин стремительного роста депозитного рынка является высокая доходность тенговых депозитов. Напомним, последние месяцы средняя ставка вознаграждения составляла 14%, что значительно выше инфляции в стране.

В КФГД также отметили, что 99,8% вкладов населения Казахстана в банках-участниках системы гарантирования депозитов в полном объеме покрыты гарантией. Поэтому, если какой-то из них закроется, вкладчики смогут быстро вернуть свои деньги.