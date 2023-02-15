Почему пока нельзя снижать базовую ставку, объяснили в Нацбанке

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На данный момент Нацбанк придерживается жесткой денежно-кредитной политики в стране и в ближайшее время смягчать ее не планирует. Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов в ответе не депутатский запрос мажилисменов объяснил, почему пока не стоит снижать базовую ставку.

В январе текущего года депутаты мажилиса парламента РК от партии "Ак жол" направили депутатский запрос в Национальный банк РК, в котором поставили под сомнение эффективность выбранной стратегии "повышения ставок".

По их мнению, данный монетарный инструмент неэффективен, а дорожающие кредиты приведут лишь "к уничтожению производства и разорению малого и среднего бизнеса". Напомним, о похожей опасности говорили и экономические эксперты.

Впрочем, у Национального банка РК есть другое мнение на этот счет. В ответе на депутатский запрос его председатель Галымжан Пирматов отметил, что текущая дезинфляционная денежно-кредитная политика является абсолютно обоснованной и адекватной в условиях, характеризующихся преобладанием проинфляционных факторов.

"Смягчение денежно-кредитной политики в текущих условиях нецелесообразно. Несмотря на возможный краткосрочный положительный эффект на экономический рост, оно приведет к серьезным негативным последствиям", – заявил председатель Нацбанка.

Как отметил Пирматов, при текущих темпах инфляции снижение базовой ставки приведет к снижению процентов по депозитам в национальной валюте, в связи с чем их привлекательность у населения начнет падать. В итоге казахстанцы отдадут предпочтение доллару, что приведет к обесцениванию тенге и излишней долларизации экономики.

При этом снижение базовой ставки, скорее всего, не приведет к сопоставимому снижению банковских кредитных ставок. Да и заметного негативного влияния высокой базовой ставки на темпы кредитования также не наблюдается.

Однако снижение базовой ставки может привести к увеличению потребительского спроса: казахстанцы чаще будут тратить деньги, чем спровоцируют новый виток инфляционных процессов.

Впрочем, высокая базовая ставка, которая в данный момент составляет 16,75%, по мнению некоторых экспертов, все же заметно бьет по экономике Казахстана. Ранее мы подробно рассказывали о негативных последствиях ужесточения денежно-кредитной политики в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009513-pochemu-poka-nelzya-snizhat-bazovuyu-stavku-obyasnili-v-natsbanke/