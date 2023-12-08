Запрет на выдачу кредитов без официального дохода может навредить казахстанцам, считают аналитики

Некоторые предложения по урегулированию задолженностей казахстанцев включают требование официального дохода у заемщика. Однако это может навредить предпринимателям и экономике, передает NUR.KZ.

Кредиты являются финансовым инструментом, который важно применять для правильных целей.

Например, это могут быть займы для бизнеса – когда предприниматель получает деньги в долг, чтобы использовать их для получения прибыли. Тогда кредит может оказаться "хорошим" и даже выгодным.

Однако, как сообщает заместитель председателя НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов на своей странице в социальных сетях, в Казахстане уровень кредитования предпринимателей существенно снизился.

Кредиты для населения, но не для бизнеса

Согласно сообщению Тимура Жаркенова, за последние 15 лет в Казахстане отмечается снижение уровня кредитования бизнеса в четыре раза. Так, доля кредитов к валовому внутреннему продукту (ВВП) существенно сократилась с 39% в 2007 году до 9,3% в 2022 году.

При этом уровень кредитования населения растет – только за 9 месяцев 2023 года показатель вырос на 18,3%.

"Когда начинаешь разговаривать с любым бизнесом, одной из проблем сразу же называют отсутствие возможности финансироваться. По сути финансирование идет в основном одних и тех же бизнесов относительно крупного размера.

Про финансирование 2 млн самозанятых человек и почти 1 млн микробизнеса вообще говорить не приходится. Они для государства как будто и не существуют.

А именно деньги – "кровь" бизнеса и в целом всей экономики", – сообщает эксперт.

В то же время, согласно мнению аналитиков Telegram-канала Finance.kz, меры по ограничению кредитования населения могут ухудшить ситуацию.

Пустой бумажник. Иллюстративное фото: freepik.com

Риски ужесточения выдачи кредитов

В качестве одной из мер по урегулированию закредитованности казахстанцев иногда предлагается запрет выдачи займа без наличия официального дохода.

С одной стороны, это может помочь снизить количество случаев, когда граждане не рассчитывают свои финансовые возможности и оформляют слишком дорогой для себя кредит. То есть потенциально меньше казахстанцев окажется в долгах.

Однако аналитики указывают на негативную сторону подобных мер. И она связана с самозанятыми предпринимателями.

"Ужесточение потребительского кредитования для людей без официального дохода еще больше загонит самозанятых и мелкий бизнес в тень, так как они вынуждены брать именно потребительские кредиты для развития бизнеса, но в условиях отсутствия отчисления не смогут больше на них рассчитывать.

Сначала кредитование добила запредельно высокая ставка, сейчас оставшихся добьет ужесточение кредитования", – считают в Finance.kz.

Таким образом, предприниматели в данный момент могут сталкиваться с недостатком финансирования на выгодных условиях. Поэтому им приходится оформлять потребительские займы для получения денег.

И если ужесточить выдачу кредитов, то это может ухудшить ситуацию с теневой экономикой, которая достигает 40% в Казахстане – бизнес начнет избегать налогов.