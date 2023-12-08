Как базовая ставка повлияла на проценты по депозитам и кредитам в Казахстане

За последние два года базовая ставка в стране успела вырасти с 9% до 16,75% и снова начать снижаться. Как вместе с ней менялись проценты по вкладам и кредитам в банках, читайте в материале NUR.KZ.

В ноябре 2023 года Национальный банк РК принял решение в третий раз снизить базовую ставку, которая теперь равна 15,75%.

Вместе с ее снижением должна постепенно смягчиться и денежно-кредитная политика в стране. Кредиты станут более доступны для населения, а депозиты, наоборот, начнут терять свою привлекательность.

Напомним, Казахстанским фондом гарантирования депозитов уже было принято решение снизить предельные ставки вознаграждения по некоторым видам тенговых вкладов.

Однако, стоит отметить, что резких перемен в стране пока не наблюдается. Так, например, несмотря на тот факт, что до ноября уже дважды снижалась базовая ставка, средний размер процентов по депозитам населения Казахстана не изменился и, по данным Национального банка РК, в сентябре и октябре был на уровне 14%.

Вполне возможно, что причина кроется в большом количестве ранее открытых населением вкладов. Дело в том, что банки по ним могут только повышать размер вознаграждения, а вот снижать ставку они не могут до тех пор, пока не закончится срок договора по депозиту.

При этом во время стремительного роста базовой ставки в 2022 году средний процент по тенговым вкладам рос практически без остановок – в среднем на 0,10-0,15 процентных пункта ежемесячно. Если в январе 2022 года он составлял 8,40%, то через год уже достиг 13,70%.

Как менялись ставки по кредитам

В кредитной сфере все немного сложнее. Банки не всегда повышали или понижали проценты по займам физических лиц на фоне изменения базовой ставки. Кроме того, в некоторые периоды можно заметить, как сильно "проседает" средняя ставка по рынку (например, с 18% до 14,40%). Вполне возможно, что на это влияют различные банковские акции.

При этом в статистике Нацбанка не хватает данных за первый квартал 2023 года. В этот период базовая ставка была неизменной (16,75%) и вполне возможно, что резкого роста процентов по кредитам не происходило.

Однако в декабре 2022 года займы в стране выдавались в среднем под 17,20% годовых, а в апреле 2023 года – уже под 19,70%.

В целом же картина складывается аналогичной депозитам. Средняя ставка по кредитам за последние два месяца не изменилась и осталась на уровне в 20%.

Как изменялись базовая ставка и средние размеры вознаграждений по кредитам и вкладам. Источник: Национальный банк РК

Таким образом, связь между средним размером вознаграждения по депозитам и базовой ставкой является наиболее очевидной. Поэтому вполне возможно, что со временем именно проценты по вкладам начнут свое снижение первыми.