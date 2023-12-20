Рост цен через год будет выше текущего в Казахстане, считают эксперты

К декабрю инфляция в Казахстане составила 10,3%. Эксперты считают, что в следующем году рост цен снова ускорится и через 12 месяцев будет равен уже 10,6%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября 2023 года инфляция в Казахстане составила 10,3% – это более чем вдвое ниже показателя, который фиксировался в начале года. Как считают в Ассоциации финансистов Казахстана, в первом квартале 2024 года темпы роста цен в стране могут снизиться еще сильнее – до однозначного показателя, то есть ниже 10%.

Впрочем, данная ситуация долго не продлится. Разгон экономики при стимулирующей бюджетной политике, по прогнозам экспертов, будет препятствовать возврату инфляции к целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. А к декабрю следующего года рост цен может и вовсе оказаться выше текущего – 10,6%.

Свою роль в формировании внутренних цен сыграют и соседние с Казахстаном страны, в частности, Китай, где наблюдается дефляция, то есть снижение цен, и Россия, где, наоборот, темпы роста цен ускорились. Оба этих государства имеют высокую долю в казахстанском импорте, а потому окажут значительное влияние и на инфляцию.

Однако, несмотря на риски ускорения роста цен, эксперты ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в стране. Ожидается, что Национальный банк РК снизит базовую ставку еще на 325 базисных пунктов в течение года – с 15,75% до 12,5%.

Такая ситуация поспособствует оживлению экономики (благодаря удешевлению кредитов), но будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях.

Что касается тенге, то в 2023 году он себя чувствует заметно лучше (текущий курс – 458 тенге за доллар), чем годом ранее, когда он "просел" на 7,1%, до 462,66 тенге. Эксперты АФК считают, что казахстанская валюта вполне может закончить уходящий год символическим укреплением. Но в 2024 году ее стоимость может вырасти до 489,6 тенге за доллар.

Таким образом, можно сделать вывод, что текущий год оказался для экономики Казахстана более удачным, чем предполагалось ранее. В 2024 году фаза органического роста продолжится, хотя страна может столкнуться с серьезными внешними препятствиями.