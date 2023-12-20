Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рост цен через год будет выше текущего в Казахстане, считают эксперты

Опубликовано:

Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К декабрю инфляция в Казахстане составила 10,3%. Эксперты считают, что в следующем году рост цен снова ускорится и через 12 месяцев будет равен уже 10,6%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября 2023 года инфляция в Казахстане составила 10,3% – это более чем вдвое ниже показателя, который фиксировался в начале года. Как считают в Ассоциации финансистов Казахстана, в первом квартале 2024 года темпы роста цен в стране могут снизиться еще сильнее – до однозначного показателя, то есть ниже 10%.

Впрочем, данная ситуация долго не продлится. Разгон экономики при стимулирующей бюджетной политике, по прогнозам экспертов, будет препятствовать возврату инфляции к целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. А к декабрю следующего года рост цен может и вовсе оказаться выше текущего10,6%.

Свою роль в формировании внутренних цен сыграют и соседние с Казахстаном страны, в частности, Китай, где наблюдается дефляция, то есть снижение цен, и Россия, где, наоборот, темпы роста цен ускорились. Оба этих государства имеют высокую долю в казахстанском импорте, а потому окажут значительное влияние и на инфляцию.

Однако, несмотря на риски ускорения роста цен, эксперты ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в стране. Ожидается, что Национальный банк РК снизит базовую ставку еще на 325 базисных пунктов в течение года – с 15,75% до 12,5%.

Такая ситуация поспособствует оживлению экономики (благодаря удешевлению кредитов), но будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях.

Что касается тенге, то в 2023 году он себя чувствует заметно лучше (текущий курс – 458 тенге за доллар), чем годом ранее, когда он "просел" на 7,1%, до 462,66 тенге. Эксперты АФК считают, что казахстанская валюта вполне может закончить уходящий год символическим укреплением. Но в 2024 году ее стоимость может вырасти до 489,6 тенге за доллар.

Таким образом, можно сделать вывод, что текущий год оказался для экономики Казахстана более удачным, чем предполагалось ранее. В 2024 году фаза органического роста продолжится, хотя страна может столкнуться с серьезными внешними препятствиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2051627-rost-tsen-cherez-god-budet-vyshe-tekuschego-v-kazahstane-schitayut-eksperty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.