Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как госдолг США может повлиять на стоимость тенге, рассказали аналитики

Опубликовано:

Купюра 100 долларов лежит среди купюр тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Рост доходности американского госдолга может привести к снижению курса тенге и росту спроса на доллар США. Есть риск и для казахстанских активов. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Доходность американского госдолга – это значение стоимости государственных ценных бумаг (ГЦБ) США.

То есть это долговые обязательства, когда правительство берет деньги инвесторов в долг за счет выпуска облигаций, подразумевающих возврат средств с процентами.

Как отмечает Telegram-канал Tengenomika, доходность этих бумаг достигла пиковых значений с 2007 года.

"Ставка вознаграждения по 30-летним казначейским облигациям Штатов уже достигла 16-летнего максимума на уровне 4,98% и максимально приблизилась к 5%, что начинает оказывать давление на другие финансовые рынки, в том числе на акции по всему миру и на валюты прочих развитых и развивающихся стран.

Аналогичная ситуация и с эталонным 10-летним госдолгом США, доходность по которому на текущий момент также выросла до 4,85%, максимума с 2007 года", – отмечается в источнике.

То есть ГЦБ США стали наиболее выгодными, что может нести риски для тенге.

Чем это грозит курсу тенге

Как отмечают аналитики, рост доходности ГЦБ США связан с высокими процентными ставками Федеральной резервной системы (ФРС) и центральных банков развитых стран, к которым адаптируются мировые рынки.

То есть сохраняющаяся высокая инфляция приводит к необходимости повышать процентные ставки. В результате странам, включая США, приходится брать деньги в долг под более высокие проценты.

Соответственно, инвесторам становится выгоднее держать свои сбережения в американских ГЦБ – их доходность растет, и эти бумаги считаются менее рискованными и более надежными, по сравнению с акциями.

Нарисованный знак мысли о долларах
Инвестор. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

Однако подобное явление имеет негативное влияние на тенге и другие валюты.

"Как итог, страдают активы развивающихся стран, поскольку оттуда происходит переток (валюты – примечание редактора), а значит – и снижение спроса на валюты таких стран.

Казахстан в данном случае не является исключением из этого списка, учитывая нестабильность нефтяных цен в текущем году", – отмечают аналитики.

Также в Tengenomika указывают на рост индекса доллара США (DXY), который отражает уровень мирового спроса на американскую валюту. Он сейчас достиг отметки в 106,9 пункта и находится на максимальном значении с 2003 года.

Другими словами, рост доходности госдолга США и индекса доллара приводят к перетеканию денег в американскую экономику и валюту. Соответственно, тенге и другие валюты мира в результате могут ослабеть.

Дополнительный риск также создается из-за перехода ко снижению базовой ставки Нацбанка – это может сделать ГЦБ Казахстана и прочие тенговые активы менее привлекательными. То есть увеличится интерес к доллару и долларовым активам в ущерб тенге.

Ранее мы рассказывали, чем грозит ослабление тенге к доллару и рублю в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039499-kak-gosdolg-ssha-mozhet-povliyat-na-stoimost-tenge-rasskazali-analitiki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.