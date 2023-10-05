Как госдолг США может повлиять на стоимость тенге, рассказали аналитики

Рост доходности американского госдолга может привести к снижению курса тенге и росту спроса на доллар США. Есть риск и для казахстанских активов. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Доходность американского госдолга – это значение стоимости государственных ценных бумаг (ГЦБ) США.

То есть это долговые обязательства, когда правительство берет деньги инвесторов в долг за счет выпуска облигаций, подразумевающих возврат средств с процентами.

Как отмечает Telegram-канал Tengenomika, доходность этих бумаг достигла пиковых значений с 2007 года.

"Ставка вознаграждения по 30-летним казначейским облигациям Штатов уже достигла 16-летнего максимума на уровне 4,98% и максимально приблизилась к 5%, что начинает оказывать давление на другие финансовые рынки, в том числе на акции по всему миру и на валюты прочих развитых и развивающихся стран.

Аналогичная ситуация и с эталонным 10-летним госдолгом США, доходность по которому на текущий момент также выросла до 4,85%, максимума с 2007 года", – отмечается в источнике.

То есть ГЦБ США стали наиболее выгодными, что может нести риски для тенге.

Чем это грозит курсу тенге

Как отмечают аналитики, рост доходности ГЦБ США связан с высокими процентными ставками Федеральной резервной системы (ФРС) и центральных банков развитых стран, к которым адаптируются мировые рынки.

То есть сохраняющаяся высокая инфляция приводит к необходимости повышать процентные ставки. В результате странам, включая США, приходится брать деньги в долг под более высокие проценты.

Соответственно, инвесторам становится выгоднее держать свои сбережения в американских ГЦБ – их доходность растет, и эти бумаги считаются менее рискованными и более надежными, по сравнению с акциями.

Инвестор. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

Однако подобное явление имеет негативное влияние на тенге и другие валюты.

"Как итог, страдают активы развивающихся стран, поскольку оттуда происходит переток (валюты – примечание редактора), а значит – и снижение спроса на валюты таких стран.

Казахстан в данном случае не является исключением из этого списка, учитывая нестабильность нефтяных цен в текущем году", – отмечают аналитики.

Также в Tengenomika указывают на рост индекса доллара США (DXY), который отражает уровень мирового спроса на американскую валюту. Он сейчас достиг отметки в 106,9 пункта и находится на максимальном значении с 2003 года.

Другими словами, рост доходности госдолга США и индекса доллара приводят к перетеканию денег в американскую экономику и валюту. Соответственно, тенге и другие валюты мира в результате могут ослабеть.

Дополнительный риск также создается из-за перехода ко снижению базовой ставки Нацбанка – это может сделать ГЦБ Казахстана и прочие тенговые активы менее привлекательными. То есть увеличится интерес к доллару и долларовым активам в ущерб тенге.

Ранее мы рассказывали, чем грозит ослабление тенге к доллару и рублю в Казахстане.