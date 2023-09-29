Доллар не достигнет 500 тенге в Казахстане, считают эксперты

Эксперты сделали свои прогнозы по поводу инфляции и курса валют. По их мнению, стоимость доллара не достигнет 500 тенге и заметно снизится рост цен в стране. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В последние дни тенге пережил сильное падение по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Так, 27 и 28 сентября американская валюта подорожала на 8,79 тенге. Текущий курс составляет 477,57 тенге за доллар, хотя еще 13 сентября было лишь 460,5 тенге.

Как объяснили в Нацбанке, причин у такого резкого ослабления несколько:

снижение базовой ставки в стране;

глобальное укрепление доллара;

приостановление нормы об обязательной продаже части валютной выручки квазигосударственным сектором.

Впрочем, несмотря на сложности, с которым столкнулся тенге в сентябре, многие профессиональные участники рынка, согласно результатам опроса Национального банка РК, считают, что серьезного падения казахстанской валюты не предвидится – курс доллара не превысит отметку в 500 тенге.

Средняя стоимость американской валюты в 2023 году, по мнению экспертов, составит всего 455 тенге. При этом в 2024 году она вырастет, однако останется в текущих пределах – около 477,8 тенге. В 2025 году ожидается повышение курса до 491,3 тенге.

При этом в августе эксперты предполагали, что доллар может достигнуть почти 500 тенге.

Прогноз курса тенге. Инфографика: Национальный банк РК

Что будет с ростом цен на товары и услуги

По итогам августа инфляция в Казахстане составила 13,1%. По прогнозам экспертов, до конца года она должна упасть до 11,5%. Стоит отметить, что диапазон прогнозов на конец текущего года остается достаточно широким и варьируется от 8,3% до 15%.

В 2024 году ожидается снижения темпов роста цен в стране до 8,3%, а в 2025 году – до 7%.

Прогнозы экспертов по поводу инфляции в стране. Инфографика: Национальный банк РК

На этом фоне ожидается и снижение базовой ставки. Напомним, 25 августа Нацбанк понизил ее с 16,75% до 16,5%.

Эксперты считают, что в дальнейшем регулятор продолжит стратегию смягчения денежно-кредитной политики и в 2024 году базовая ставка в среднем составит 12,3%, а в 2025 году снизится до 10%.

Проогноз по базовой ставке. Инфографика: Национальный банк РК

Отметим, что, несмотря на относительно положительные прогнозы, многие эксперты не могут ответить точно, что будет с экономикой Казахстана в ближайшие два года. Как отмечают в Нацбанке, результаты опроса отражают неопределенность аналитиков касательно перспектив развития внутренней и мировой экономики как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.