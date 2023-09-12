Ослабление тенге не остановит даже дорогая нефть, считают аналитики

Несмотря на то, что тенге по итогам выходных укрепился, аналитики считают, что в будущем он начнет слабеть. О том, чего ждать от экономики Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

В начале месяца тенге заметно ослаб к основным иностранным валютам. Так, например, 7 сентября по отношению к доллару он подешевел почти на 3 тенге.

После выходных ситуация немного выровнялась – стоимость американская валюта снизилась сразу на 3,05 тенге. На 12 сентября Национальный банк Казахстана установил соответствующий официальный курс – 462,88 тенге за доллар.

Впрочем, как считают аналитики, которые участвовали в опросе Ассоциации финансистов Казахстана, данная ситуация долго не продлится. В будущем возможно сильное падение казахстанской валюты.

Так респонденты ожидают, что к октябрю казахстанская валюта просядет и доллар будет стоить в районе 464,2 тенге. Через год курс может вырасти до 481,7 тенге за доллар. Ожидания экспертов за месяц значительно ухудшились – в августе прогнозировался долгосрочный курс в районе 466,1 тенге.

Прогноз курса тенге. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Почему тенге может упасть

Причины падения тенге эксперты видят в снижении Национальным банком базовой ставки в августе. Напомним, тогда регулятор впервые за три года понизил ее – с 16,75% до 16,5%. Также среди причин ослабления называется отмена нормы об обязательной продаже валютной выручки квазигосударственными компаниями. Это требование ранее оказывало поддержку национальной валюте.

Эксперты считают, что тенге начнет слабеть даже несмотря на возможное подорожание нефти. Ожидается, что через год баррель нефти марки Brent будет стоить порядка 86,2 доллара. Рост цен связывают с добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

Также свое влияние на курс тенге может оказать дальнейшее снижение базовой ставки в стране. Ожидается, что Нацбанк снизит ее в октябре до 16-16,25%.

Экономический прогноз экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, следует понимать, что эти прогнозы не являются руководством к инвестиционной деятельности. Они лишь отражают субъективное мнение профессиональных участников финансового рынка о том, что происходит в экономической сфере страны.