Чем грозит ослабление тенге к доллару и рублю в Казахстане, рассказали аналитики

Стоимость национальной валюты отражается на ценах товаров, услуг, топлива и даже коммуналки. Поэтому аналитики опасаются ускорения инфляции в Казахстане. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Курс доллара США в Казахстане с 1 сентября вырос с 459 до 479 тенге, что является достаточно серьезным ослаблением казахстанской валюты. Последний раз такой курс наблюдался 9 октября 2022 года.

При этом внешние факторы, влияющие на тенге, остаются благоприятными – например, рубль ранее резко подешевел до 4,42 тенге, а нефть (марка Brent) выросла в цене и торгуется на уровне 92,6 доллара США за баррель.

В то же время, как отмечается в Telegram-канале Tengenomika, ослабление обменного курса тенге может стать дополнительным проинфляционным фактором.

Риски от "дешевого" тенге

Согласно сообщению аналитиков, при ослаблении курса тенге возникает негативный эффект для казахстанцев – разница переносится в стоимость импортных товаров.

То есть покупка продуктов питания и прочих товаров за границей будет обходиться дороже. Соответственно, импортерам придется вкладывать возросшие расходы в конечную цену, чтобы получить прибыль.

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

"Это вкупе с прочими внутренними проинфляционными факторами, как рост цен на ГСМ, услуги ЖКХ и сезонные факторы, может создать дополнительное давление на снижение годовой инфляции и на месячную инфляцию, которая несколько ускорилась в последние месяцы", – отмечают аналитики.

Почему тенге "падает"

Как отмечают в Tengenomika, основными причинами ослабления курса тенге могут оказаться внутренние факторы, а не возросший индекс доллара и дорогая нефть.

"Все же мы убеждены, что основное давление на нацвалюту приходится от внутренних факторов, в том числе от сокращения «внутренних» продаж на бирже со стороны квазигоссектора.

Также не забываем, что рост внутреннего спроса и импорта в текущем году создает дополнительный спрос на инвалюту, который обеспечивают банки второго уровня.

Напомним, что БВУ является одним из ключевых игроков на бирже KASE", – сообщают аналитики.

Другими словами, слабый тенге может привести к росту цен на импортируемые продукты питания и прочие товары.

Ранее мы рассказывали о том, что казахстанская валюта может сохранять связь с рублем несмотря на "отвязку".