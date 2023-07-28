ФРС США повысила процентную ставку до самого высокого за 22 года уровня

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до самого высокого за последние 22 года уровня. Чиновники опасаются дальнейшего роста инфляции в стране, поэтому данное повышение может быть не последним в 2023 году, передает Financial Times.

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ФРС США повысила базовую процентную ставку на четверть процентного пункта. Федеральный комитет по открытым рынкам поднял ставку до нового целевого диапазона от 5,25% до 5,5%. Во время июньского заседания комитет оставил ставку неизменной, однако эта передышка оказалась кратковременной. Уже в июле ФРС вернулась к ужесточению денежно-кредитной политики.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что в дальнейшем будет применяться политика постепенного повышения процентной ставки, поскольку именно такой подход будет более подходящим после банковского кризиса, случившегося этой весной в США. В заявлении комитета говорится, что инфляция в США сохраняется на высоком уровне. При этом в стране также наблюдается устойчивый рост новых рабочих мест, а экономическая активность населения растет умеренными темпами.

В ФРС заявили, что по-прежнему очень внимательно относятся к инфляционным рискам, поэтому продолжат анализировать текущую ситуацию и оценивать необходимость дальнейшего повышения процентной ставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030272-frs-ssha-povysila-protsentnuyu-stavku-do-samogo-vysokogo-za-22-goda-urovnya/