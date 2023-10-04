Как учитель может получить вознаграждение до 3,45 млн тенге в Казахстане

За подготовку олимпийских призеров и получение звания "Лучший педагог" казахстанским учителям положено вознаграждение в размере до 3,45 млн тенге в 2023 году. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Учитель – одна из самых востребованных в Казахстане профессий. Некоторым специалистам в сфере образования работодатели готовы платить оклады, которые значительно обгоняют среднюю номинальную зарплату в стране.

При этом, согласно данным аналитиков, во втором квартале средняя заработная плата учителя составляла 323 230 тенге. Однако такие суммы платили преподавателям не всегда.

Дело в том, что раньше сфера образования не отличалась высокими окладами. И, чтобы сделать ее более привлекательной для новых специалистов, было принято решение с 2020 года ежегодно повышать зарплаты преподавателей на 25%.

Таким образом, как сообщают в Министерстве просвещения РК, за последние четыре года зарплата педагогов в стране выросла на 100%, то есть в два раза. Также в ведомстве напоминают, что 1 сентября 2023 года еще на 30% были повышены зарплаты педагогов дошкольного воспитания и обучения.

Учителям полагаются надбавки и вознаграждения

Стоит отметить, что учителям, помимо основного оклада, полагаются и различные надбавки, например, за получение новой квалификации. Всего существует пять квалификаций, и за каждую вышестоящую размер надбавки увеличивается пока не достигнет 50% от зарплаты.

Также педагоги могут рассчитывать на различные единовременные вознаграждения. Например, за подготовку победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам.

Так, если подопечный учителя займет первое место, то есть получит "золото", то педагог получит единовременную выплату в размере 26,5 базового должностного оклада (БДО). За серебряного призера назначат выплату в 17,5 БДО, а за бронзового – 8,5 БДО.

Согласно постановлению "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", базовый должностной оклад равен 17 697 тенге.

Соответственно, в зависимости от занятого места размер единовременного вознаграждения будет следующим:

за 1 место (золото) – 468 970,5 тенге ;

; за 2 место (серебро) – 309 697,5 тенге ;

; за 3 место (бронза) – 150 424,5 тенге.

Впрочем, у педагогов есть возможность получить и более существенное вознаграждение. Так, в стране проходит республиканский конкурс "Лучший педагог". В нем принимают участие штатные педагогические работники организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

По итогам республиканского этапа 64 победителям будут вручены свидетельства и нагрудные знаки "Лучший педагог", а также денежное вознаграждение в размере 1 000 МРП (3 450 000 тенге в 2023 году).