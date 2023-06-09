Зарплаты воспитателей детских садов увеличат в Казахстане

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 сентября 2023 года в Казахстане будут увеличены заработные платы воспитателей детских садов. О том, на сколько вырастут их доходы, рассказали в Министерстве просвещения РК.

Начиная с 2020 года по поручению главы государства заработная плата воспитателей ежегодно повышалась на 25%.

Очередное повышение зарплат в сфере образования было в начале 2023 года. Тогда это коснулось учителей средних школ, колледжей, а также воспитателей детских садов, методистов и преподавателей дополнительного образования.

Теперь же, как сообщили в Департаменте дошкольного образования Министерства просвещения РК, с 1 сентября 2023 года оклады увеличатся еще на 30%. В этот раз повышение коснется воспитателей детских садов. Таким образом, зарплаты свыше 97 тыс. педагогов за этот период увеличатся в 2,5 раза.

"Ежегодное повышение заработной платы педагогов, осуществляемое благодаря поддержке главы государства, дает положительный эффект", – отметила директор департамента Наталья Жумадильдаева.

В ведомстве также сообщили, что в стране были пересмотрены квалификационные требования для педагогических колледжей. Разработаны 24 образовательные программы курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций, а при методических кабинетах созданы мобильные группы для оказания помощи воспитателям.

Всего в текущем году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тысяч педагогов дошкольного образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024122-zarplaty-vospitateley-detskih-sadov-uvelichat-v-kazahstane/