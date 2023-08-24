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Какие зарплаты предлагают учителям в Казахстане

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Учитель начальных классов.
Учитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Учитель – одна из самых востребованных профессий в Казахстане. О том, зарплату какого размера им предлагают казахстанские работодатели, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане заработная плата учителей ежегодно повышается на 25%. Тем не менее не всем специалистам работодатели готовы устанавливать достойные оклады. Аналитики портала HeadHunter проанализировали открытые вакансии в сфере "Наука и образование" и выяснили размеры зарплат, которые предлагаются учителям.

Как оказалось, в августе количество вакансий в данной сфере выросло на 46% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, а количество резюме увеличилось в 4 раза. Но даже такой сильный рост не перекрывает нехватку квалифицированных кадров.

Как считают аналитики, одна из причин кроется в низких окладах учителей. Несмотря на тот факт, что они ежегодно растут, их покупательная способность все равно падает.

Какие зарплаты предлагают в вакансиях

Средняя зарплата учителя в Казахстане, по последним данным, составляет 323,3 тыс. тенге. Однако не всем специалистам работодатели обещают такие оклады.

Так, например, средняя заработная плата среди преподавателей и частных репетиторов в проанализированных вакансиях, опубликованных на портале, составила 247 тысяч тенге, это на 12% больше, чем предлагалось в прошлом году, но все равно уступает официальному показателю.

Самые высокооплачиваемые позиции оказались в Астане и Алматы. Здесь преподавателям в вузах в среднем предлагают до 1,7 млн тенге, учителям начальных классов в частных школах – до 600 тыс. тенге, а преподавателям иностранных языков – до 500 тыс. тенге.

"Самая заманчивая вакансия в Казахстане на данный момент – должность учителя предшкольной подготовки со знанием английского языка в образовательный комплекс в Алматы. Ему готовы платить до 850 тыс. тенге в месяц", – рассказали аналитики.

Стоит отметить, что большинство вакансий на сайте по поиску работы были опубликованы не государственными структурами, а различными частными школами и центрами дополнительного образования.

Напомним, в Казахстане с 1 июля 2023 года была установлена рекомендуемая минимальная заработная плата для преподавателей и профессоров высших учебных заведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033830-kakie-zarplaty-predlagayut-uchitelyam-v-kazahstane/

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