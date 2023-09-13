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Какие учителя получают надбавки до 50% от своей зарплаты в Казахстане

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Учитель читает лекцию ученикам
Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие казахстанские педагоги имеют квалификационные категории, за которые они получают надбавки к зарплате в размере от 30% до 50%. В каких случаях они присуждаются, узнали журналисты NUR.KZ.

Заработная плата педагогов в Казахстане с 2020 года ежегодно повышается на 25%. Касается это в первую очередь учителей средних школ, колледжей, а также воспитателей детских садов, методистов и преподавателей дополнительного образования.

Средняя зарплата одного работника в сфере образования во втором квартале 2023 года составила 323 230 тенге. При этом педагоги могут получить надбавки к своим окладам.

Как сообщили в Министерстве просвещения РК, из общего числа учителей более 220 тыс. работников получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации.

Всего в системе образования существует пять квалификаций. Начальная – педагог, специалист с образованием, который имеет право преподавать. Имея стаж работы в два года, педагог может пройти аттестацию на категорию "педагог-модератор". За нее положена надбавка в размере 30% от оклада.

Педагог-модератор, в свою очередь, имея стаж не менее 3 лет, может пройти аттестацию на категорию "педагог-эксперт". Надбавка в этом случае вырастает до 35% от размера оклада.

Педагог-эксперт со стажем не менее 4 лет имеет право получить категорию "педагог-исследователь". Размер надбавки составит 40% от зарплаты.

Высшая категория называется "педагог-мастер". Ее может получить педагог-исследователь со стажем не менее 5 лет. Надбавка в этом случае составит 50% от размера оклада.

Как сообщили в ведомстве, всего по стране количество педагогов-модераторов составляет 73 820 человек, экспертов – 81 168 человек, исследователей – 71 141 человек, мастеров – 3 482 человек.

Размер надбавки для педагогов за получение категории
Размер надбавки для педагогов за получение категории. Источник: Министерство просвещения РК

Стоит отметить, что у каждой отдельной категории, помимо стажа, существуют свои особые требования. Такая система дает дополнительный стимул учителям улучшать свои навыки и получать за это соответствующее вознаграждение.

Напомним, ранее стало известно, какие зарплаты предлагают педагогам работодатели. Больше всего готовы платить в частных школах, а также учителям иностранных языков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2036418-kakie-uchitelya-poluchayut-nadbavki-do-50-ot-svoey-zarplaty-v-kazahstane/

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