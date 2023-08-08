Почему Казахстан тратит миллиарды на производство продуктов, но остается импортозависимым, рассказали аналитики

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продуктовая безопасность предполагает возможность самостоятельного обеспечения населения продуктами питания. Насколько этот вопрос решен в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщает портал Finprom.kz, по итогам первых двух кварталов 2023 года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания в Казахстане составил 62,5 млрд тенге.

Это на 15,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года. При этом в январе-июне 2022 года рост составил целых 24,3% (в сравнении с тем же периодом 2021 года). То есть объемы инвестиций в производство продуктов питания активно растут.

Однако, несмотря на увеличение денежных вложений, проблема импортозависимости сохраняется, а по некоторым продуктам доля иностранных товаров даже выросла.

Чем обеспечены и что завозим

Согласно данным аналитиков, за январь-май 2023 года уровень самообеспечения страны колебался от 90% до 100% в случае с некоторыми продуктами.

Так, к ним относятся мясо овец и коз, пшеничный хлеб, пшеничная мука, конина, мясо крупного рогатого скота, кефир, молоко, сливки, соль, рис и свинина. Все это производится на хорошем уровне и обеспечивает внутренний спрос полностью или почти полностью.

Производство и импорт продуктов питания в Казахстане. Источник: FinProm.kz

В то же время увеличился импорт следующих продуктов:

яйца – доля иностранной продукции подскочила с 2% до 15,5% за год;

сахар – с 42% до 55% за год, и это на фоне кризиса прошлого года;

макароны – импорт увеличился с 17,4% до 19%.

Почему растет импорт

Производство продуктов питания в Казахстане поддерживается тремя видами финансирования:

собственные средства предприятия;

банковские займы;

заемные средства или инвестиции.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, несмотря на общий рост инвестиций, банковские кредиты показали снижение с 21,3 млрд до 17,8 млрд тенге или на 16,3%.

"Это очень наглядная иллюстрация того, о чем мы пишем вот уже год — запредельно высокая базовая ставка не дает нам развиваться. Вместо декларируемой продуктовой безопасности, мы только глубже увязаем в импорте, который дешевеет с декабря прошлого года", – отмечают аналитики.

То есть предприятиям становится сложнее получать кредиты на развитие своего бизнеса, так как проценты по займам в текущих условиях оказываются слишком высокими. Поэтому снижаются их возможности финансирования и развития производственных процессов.

При этом показатели роста инвестиций указывают на то, что работа по достижению продуктовой безопасности ведется активно – их объемы увеличились на 276% за год.

Напомним, ранее аналитики рассказали о том, что делать с базовой ставкой в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031521-pochemu-kazahstan-tratit-milliardy-na-proizvodstvo-produktov-no-ostaetsya-importozavisimym-rasskazali-analitiki/