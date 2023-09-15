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30 лет независимости Казахстана

Почему доллар подорожал в августе, рассказали в Нацбанке

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Монеты тенге стоят ребром на долларах
Монеты и купюры. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

За август 2023 года курс доллара вырос на 3%. При этом на это повлияло некоторое изменение политики косвенной поддержки тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

За август курс тенге ослаб по отношению к доллару США.

Согласно сообщению Национального Банка Казахстана, этому способствовали некоторые внешние и внутренние факторы.

Так, среди внешнего влияния отмечаются:

  • ставка Федеральной резервной системы США – заявления о готовности повышать ее и далее вызывают опасения среди участников финансового рынка, а индекс доллара США (DXY) по итогам августа вырос на 1,7%, что также приводит к ослаблению других валют;
  • экономическая обстановка в Китае – кризис в секторе недвижимости страны распространяется на ее финансовый сектор и усугубляет экономические риски;
  • мировые цены на нефть – несмотря на слабые экономические показатели в Китае, нефть марки Brent в августе выросла на 1,5%, или до 86,9 долларов.

При этом влияние рубля на курс тенге могло сохраниться, несмотря на их "отвязку".

Внутренние факторы

Также имеются и внутренние причины ослабления курса национальной валюты.

Например, ранее тенге лишился одной из мер поддержки – была приостановлена норма по обязательной продаже части выручки квазигосударственным сектором (КГС).

"Напомним, что мера по обязательной продаже части валютной выручки КГС впервые была применена в условиях пандемии и носила преимущественно антикризисный характер. На текущий момент, учитывая сбалансированность валютного рынка, потребности в ней нет.

В то же время, приостановление нормы расширит для субъектов КГС возможности управления валютными потоками", – отмечается в сообщении Нацбанка.

Влияние этих факторов привело к тому, что тенге ослабел на 3% за август 2023 года.

А в дальнейшем ожидается завершение роста ставки ФРС США, что должно снять давление с валют развивающихся рынков, включая и тенге.

Ранее аналитики заявили, что даже дорогая нефть не остановит ослабление тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2036750-pochemu-dollar-podorozhal-v-avguste-rasskazali-v-natsbanke/

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