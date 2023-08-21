Тенге остался без одного из факторов поддержки в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк Казахстана приостановил обязанность квазигосударственных компаний продавать часть валютной выручки. Как это может повлиять на тенге, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщают в Национальном банке РК, в 2020 году правительством страны в связи с ухудшением внешних условий была введена норма об обязательной продаже 75% валютной выручки квазигосударственными компаниями. Данный фактор должен был оказать положительное влияние на курс тенге.

В феврале 2023 года норма обязательной продажи была снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года – с 50% до 30%. Данное снижение вызвало опасения у экспертов, что это может привести к росту курса американской валюты.

В Нацбанке между тем сообщили, что с учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками правительство страны приостановило действие нормы об обязательной продаже валютной выручки до 1 января 2025 года.

В Telegram-канала Tengenomika вкратце объяснили, как это может повлиять на стоимость национальной валюты.

"Полная отмена данной нормы означает, что один из факторов внутренней поддержки обменного курса тенге к доллару США USDKZT сойдет на нет, поскольку квазигоссектор не будет в обязательном порядке продавать часть валютной выручки на бирже и покупать нацвалюту.

Напомним, что это происходило на ежемесячной основе и оказывало косвенную поддержку путем увеличения спроса на нацвалюту", – отмечает автор канала, экономист Галымжан Айтказин.

Таким образом, тенге остался без одного из факторов поддержки. Напомним, что на прошлой неделе он ослаб ко всем основным иностранным валютам. Но сегодня также резко начал восстанавливаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033352-tenge-ostalsya-bez-odnogo-ih-faktorov-podderzhki-v-kazahstane/