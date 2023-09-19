Рост цен в Казахстане превышает показатель инфляции в ЕАЭС

Инфляция в Казахстане по итогам августа составила 13,1%. Это в 2,2 раза больше общего показателя для Евразийского экономического союза. Подробнее об инфляционных процессах читайте в материале NUR.KZ.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила доклад, который касается темпов роста цен в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно данным ЕЭК, по итогам августа общая инфляция в ЕАЭС установилась на уровне 5,9% за год. С начала года рост цен составил 3,9%, а за месяц – 0,3%.

Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

При этом Казахстан по-прежнему остается рекордсменом по росту цен среди всех стран-участниц. Так, например, в августе наименьший рост цен был зафиксирован в Армении и Кыргызстане – всего по 0,1% за месяц в каждой из стран. В России месячная инфляция составила 0,3%, а в Беларуси и вовсе наблюдается снижение цен – на 0,3%.

Казахстан тем временем отметился ростом цен на 0,7% за месяц. В годовом разрезе также лидерство сохраняется за ним – 13,1%. В других странах ЕАЭС инфляция гораздо ниже:

Беларусь – 2,3% ;

; Россия – 5,2% ;

; Кыргызстан – 9,5% ;

; в Армении наблюдается дефляция, то есть снижение цен – на 0,2% за год.

Впрочем, если рассматривать инфляцию по отдельным категориям, то не везде Казахстан занимает лидерские позиции. Это касается непродовольственных товаров. За месяц в Казахстане они подорожали в среднем на 0,5%, тогда как в Армении рост цен составил 0,6%, в России – 1,1%, а в Кыргызстане – сразу 1,2% за месяц.

При этом в сфере платных услуг и продовольственных товаров именно за Казахстаном сохраняется лидерство. Что касается продуктов питания, то они дешевеют во всех остальных странах ЕАЭС, тогда как здесь рост цен лишь приостановился.

Инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, стоит отметить, что показатели инфляции в Казахстане снижаются уже не первый месяц. Напомним, ранее в Национальном банке РК предположили, что темпы роста цен в стране к концу 2023 года могут замедлиться вплоть до 9,5% в годовом разрезе.