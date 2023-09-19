Рост цен в Казахстане превышает показатель инфляции в ЕАЭС

Инфляция в Казахстане по итогам августа составила 13,1%. Это в 2,2 раза больше общего показателя для Евразийского экономического союза. Подробнее об инфляционных процессах читайте в материале NUR.KZ.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила доклад, который касается темпов роста цен в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно данным ЕЭК, по итогам августа общая инфляция в ЕАЭС установилась на уровне 5,9% за год. С начала года рост цен составил 3,9%, а за месяц – 0,3%.
При этом Казахстан по-прежнему остается рекордсменом по росту цен среди всех стран-участниц. Так, например, в августе наименьший рост цен был зафиксирован в Армении и Кыргызстане – всего по 0,1% за месяц в каждой из стран. В России месячная инфляция составила 0,3%, а в Беларуси и вовсе наблюдается снижение цен – на 0,3%.
Казахстан тем временем отметился ростом цен на 0,7% за месяц. В годовом разрезе также лидерство сохраняется за ним – 13,1%. В других странах ЕАЭС инфляция гораздо ниже:
- Беларусь – 2,3%;
- Россия – 5,2%;
- Кыргызстан – 9,5%;
- в Армении наблюдается дефляция, то есть снижение цен – на 0,2% за год.
Впрочем, если рассматривать инфляцию по отдельным категориям, то не везде Казахстан занимает лидерские позиции. Это касается непродовольственных товаров. За месяц в Казахстане они подорожали в среднем на 0,5%, тогда как в Армении рост цен составил 0,6%, в России – 1,1%, а в Кыргызстане – сразу 1,2% за месяц.
При этом в сфере платных услуг и продовольственных товаров именно за Казахстаном сохраняется лидерство. Что касается продуктов питания, то они дешевеют во всех остальных странах ЕАЭС, тогда как здесь рост цен лишь приостановился.
Впрочем, стоит отметить, что показатели инфляции в Казахстане снижаются уже не первый месяц. Напомним, ранее в Национальном банке РК предположили, что темпы роста цен в стране к концу 2023 года могут замедлиться вплоть до 9,5% в годовом разрезе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037204-rost-tsen-v-kazahstane-prevyshaet-pokazatel-inflyatsii-v-eaes/