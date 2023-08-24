Тенге сохраняет связь с рублем, несмотря на "отвязку", считают аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость казахстанского тенге за последнее время подвергалась резким колебаниям. О причинах такого явления и взаимосвязи с рублем и другими валютами читайте в материале NUR.KZ.

В августе 2023 года российский рубль резко ослаб по отношению к американской валюте – на один доллар США приходилось 100 рублей. Затем Центробанк РФ поднял базовую (ключевую) ставку до 12%, что снова укрепило рубль.

При этом тенге сначала не реагировал на снижение российский валюты, что указывало на "отвязку" от рубля. Однако позже он также резко (всего за день) подешевел по отношению к доллару и другим мировым валютам.

И хотя в итоге последовало столь же резкое его укрепление, взаимосвязь между нацвалютами Казахстана и России может сохраняться, сообщают в Bloomberg.

"Когда Центральный банк Казахстана попытался разобраться в обесценивании, он обнаружил, что снижение было «реакцией на ослабление рубля», сказала в интервью заместитель председателя Алия Молдабекова", – сообщают в издании.

Зависит ли тенге от рубля

Как отмечается в публикации источника, с середины 2022 года до августа 2023 года наблюдалась существенная разница в траекториях движения рубля и тенге к доллару США.

Так, если валюта РФ в прошлом году укреплялась до почти 55 рублей за доллар и затем постепенно ослабевала, то тенге, наоборот, претерпевал падение своего курса и позже укреплялся. Это отмечено на графике ниже.

Однако уже в текущем году их динамика снова начала совпадать.

Как менялся курс тенге и рубля к доллару США. Источник: Bloomberg

Как отмечают в Telegram-канале Tengenomika, хоть и некоторые фундаментальные признаки указывают на "отвязку" тенге от рубля, но все же взаимосвязь сохраняется.

"К слову, наиболее яркой иллюстрацией продолжающейся отвязки двух валют друг от друга, в том числе векторов политики в отношении валютного рынка, является то, что Нацбанк Казахстана совместно с правительством приостановили обязательное требование к квазигоскомпаниям продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке.

Напротив, официальные лица в России на прошлой неделе обсуждали вопрос об ужесточении контроля за движением капитала, но предпочли сохранить и ужесточить неформальное соглашение с экспортерами о продаже большей части их валютной выручки", – отмечают в источнике.

Однако, как показывает недавний обвал курса рубля, тесные экономические связи между Казахстаном и Россией все еще могут отражаться на стоимости тенге к доллару США, считают аналитики.

Ранее мы рассказывали, выгоден ли дешевый рубль Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033596-tenge-sohranyaet-svyaz-s-rublem-nesmotrya-na-otvyazku-schitayut-analitiki/