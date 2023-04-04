Жилищный кредит под 0,01% казахстанцы теперь смогут получить онлайн

Ипотека. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане работает программа, в рамках которой жители страны могут получить кредит на приобретение собственного жилья под низкий процент. На каких условиях выдают заем, рассказали в "Отбасы банке".

В Казахстане достаточно дорогая рыночная ипотека, а это значит, что далеко не каждый житель страны может позволить себе ее выплачивать.

В этой связи некоторые казахстанцы выбирают различные льготные жилищные программы с низкими процентами по кредиту.

Одной из таких может оказаться государственная программа "С дипломом – в село". В рамках нее участникам выдаются кредит на приобретение или строительство собственного жилья, а также подъемное пособие.

Ранее, чтобы подать заявление на участие в программе, нужно было обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Теперь процедура была упрощена и переведена в цифровой формат.

Для того, чтобы подать заявку на участие в проекте "С дипломом – в село", ее участнику нужно будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz и подписать заявку с помощью ЭЦП.

Какие условия у программы

Участвовать в программе могут казахстанцы любого возраста, только приехавшие или уже давно проживающие в сельской местности и работающие там по ряду профессий.

Как правило, это специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, государственные служащие аппаратов акимов сельских округов (за исключением акимов и их заместителей).

Стоит отметить, что районные акиматы и акиматы городов областного значения ежегодно формируют перечень востребованных в своем населенном пункте работников из вышеперечисленных специальностей. И именно в рамках этого перечня будет оказываться господдержка.

На каких условиях выдается кредит:

ставка по кредиту – 0,01% ;

; максимальная сумма займа – 1 500 МРП ( 5 175 000 тенге в 2023 году);

( в 2023 году); максимальный срок кредита – 15 лет ;

; участник должен отработать в сельской местности по специальности минимум 3 года.

Отметим, что заем выдается на приобретение или строительство жилья в том населенном пункте, где специалист работает.

Помимо самого кредита участники проекта "С дипломом – в село" могут претендовать и на выплату подъемного пособия в размере 100 МРП (345 000 тенге). Подать заявку на его получение также можно будет подать онлайн.

О дате запуска программы в цифровом формате станет известно позднее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2015298-zhilischnyy-kredit-pod-001-kazahstantsy-teper-smogut-poluchit-onlayn/