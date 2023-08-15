Новую ипотеку под 5% запускают для жителей одного из мегаполисов Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане стартует новая региональная жилищная программа, в рамках которой можно будет взять ипотеку под 5%. О том, кто сможет стать ее участником, рассказали в "Отбасы банке".

Не каждый казахстанец имеет возможность приобрести жилье на собственные средства – обычно в таких случаях граждане оформляют ипотечный заем в банке.

У работающих жителей Шымкента в скором времени появится возможность принять участие в льготной жилищной программе "Qamqor", в рамках которой можно приобрести собственное жилье под низкий процент.

В их число входят врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, няни, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники НИИ, работники культуры и спорта, члены творческих союзов, журналисты, сотрудники государственных городских организаций и центров обслуживания населения, а также представители энергетической отрасли.

Льготная ипотека выдается на следующих условиях:

максимальная сумма займа – 20 млн тенге ;

; процентная ставка – 5% (ГЭСВ 5,2% ), с дальнейшим понижением до 3,8% ;

(ГЭСВ ), с дальнейшим понижением ; первоначальный взнос – 10%.

Однако на этом условия программы не заканчиваются. Чтобы стать ее участником, необходимо соответствовать следующим требованиям:

возраст до 63 лет включительно на момент подачи заявления;

включительно на момент подачи заявления; участник должен быть клиентом "Отбасы банка";

отсутствие у него и членов его семьи за последние пять лет жилья в Казахстане на праве собственности;

участвовать может только один из супругов;

наличие постоянной регистрации в Шымкенте в течение трез последних лет;

стаж официальной работы в выбранной сфере в Шымкенте не менее последних 12 месяцев.

Прием заявок на участие в программе стартует в 11 часов 15 августа и продлится до 25 сентября текущего года включительно. Он будет проводиться на сайте "Отбасы банка".

Первый транш для кредитования граждан в рамках программы "Qamqor" составит 3 млрд тенге. Эту сумму выделит акимат Шымкента.

Ожидается, что в первый пул участников войдет 150 человек, которые наберут больше всего баллов. На их число будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, длительность прописки в Шымкенте и даже наличие депозита в "Отбасы банке".

Подсчитываться баллы будут автоматически, что позволит исключить человеческий фактор при формировании пула участников программы.

Стоит отметить, что в рамках программы "Qamqor" можно будет приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а также строящуюся жилую недвижимость при наличии гарантии "КЖК".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2032468-novuyu-ipoteku-pod-5-zapuskayut-dlya-zhiteley-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana/