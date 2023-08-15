Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новую ипотеку под 5% запускают для жителей одного из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане стартует новая региональная жилищная программа, в рамках которой можно будет взять ипотеку под 5%. О том, кто сможет стать ее участником, рассказали в "Отбасы банке".

Не каждый казахстанец имеет возможность приобрести жилье на собственные средства – обычно в таких случаях граждане оформляют ипотечный заем в банке.

У работающих жителей Шымкента в скором времени появится возможность принять участие в льготной жилищной программе "Qamqor", в рамках которой можно приобрести собственное жилье под низкий процент.

В их число входят врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, няни, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники НИИ, работники культуры и спорта, члены творческих союзов, журналисты, сотрудники государственных городских организаций и центров обслуживания населения, а также представители энергетической отрасли.

Льготная ипотека выдается на следующих условиях:

  • максимальная сумма займа – 20 млн тенге;
  • процентная ставка – 5% (ГЭСВ 5,2%), с дальнейшим понижением до 3,8%;
  • первоначальный взнос – 10%.

Однако на этом условия программы не заканчиваются. Чтобы стать ее участником, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • возраст до 63 лет включительно на момент подачи заявления;
  • участник должен быть клиентом "Отбасы банка";
  • отсутствие у него и членов его семьи за последние пять лет жилья в Казахстане на праве собственности;
  • участвовать может только один из супругов;
  • наличие постоянной регистрации в Шымкенте в течение трез последних лет;
  • стаж официальной работы в выбранной сфере в Шымкенте не менее последних 12 месяцев.

Прием заявок на участие в программе стартует в 11 часов 15 августа и продлится до 25 сентября текущего года включительно. Он будет проводиться на сайте "Отбасы банка".

Первый транш для кредитования граждан в рамках программы "Qamqor" составит 3 млрд тенге. Эту сумму выделит акимат Шымкента.

Ожидается, что в первый пул участников войдет 150 человек, которые наберут больше всего баллов. На их число будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, длительность прописки в Шымкенте и даже наличие депозита в "Отбасы банке".

Подсчитываться баллы будут автоматически, что позволит исключить человеческий фактор при формировании пула участников программы.

Стоит отметить, что в рамках программы "Qamqor" можно будет приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а также строящуюся жилую недвижимость при наличии гарантии "КЖК".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2032468-novuyu-ipoteku-pod-5-zapuskayut-dlya-zhiteley-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.