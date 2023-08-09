Почти до 50 тыс. тенге вырос прожиточный минимум в Казахстане

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Величина прожиточного минимума на душу населения выросла в Казахстане почти до 50 тысяч тенге. Для каких жителей страны эта сумма может быть больше или меньше, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала года в Казахстане был установлен прожиточный минимум (ПМ) размером 40 567 тенге. Но данная фиксированная сумма используется для исчисления размеров базовых социальных выплат.

При этом ежемесячно для жителей разных регионов страны определяется величина прожиточного минимума на душу населения, которая зависит от стоимости определенного набора продуктов питания. То есть, чем выше цены, тем выше ПМ.

Продовольственная инфляция в Казахстане по итогам июля между тем составила 13,5%. А входящие в расчет прожиточного минимума продукты питания подорожали на 10,5% за год, соответственно вырос и ПМ, передают аналитики Finprom.kz.

В июле 2023 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Казахстане составила 49,5 тысячи тенге. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 44,8 тысячи тенге.

Прожиточный минимум в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Если рассматривать величину ПМ по регионам, в каждом из которых разные цены, то только в четырех из них она превышает среднереспубликанское значение.

Наибольший размер прожиточного минимума традиционно пришелся на Мангистаускую область – 62,2 тысячи тенге, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Показатель в лидирующей области на 25,8% превысил средний по стране.

На второй строчке расположилась Астана (56,4 тысячи тенге), на третьей – Восточно-Казахстанская область (52,4 тысячи тенге). В этих регионах величина прожиточного минимума превысила среднее значение по республике на 14,1% и на 6% соответственно.

В пятерку лидеров также вошли Алматы и Павлодарская область – 51,2 тысячи и 49,4 тысячи тенге соответственно.

Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдалась в Кызылординской (44,3 тысячи тенге), Туркестанской (44,4 тысячи тенге) и Актюбинской (45,2 тысячи тенге) областях.

Прожиточный минимум в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Отметим, что величина прожиточного минимума может меняться не только в зависимости от региона, но и от группы населения, ведь, например, норма потребления продуктов питания взрослыми людьми больше, чем детьми.

Так, в разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для младенцев от 0,5 до 1 года (32,5 тысячи тенге), наибольшая – для подростков в возрасте 14-17 лет (62,6 тысячи тенге).

Среди женского пола наименьшая величина прожиточного минимума была установлена также для девочек в возрасте до года (30,5 тысячи тенге), а наибольшая – для девушек в возрасте от 14 до 17 лет (47,9 тысячи тенге).

Заметим, что прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходит показатели для девочек и женщин. В июле текущего года разница в пользу первых в зависимости от возрастной категории варьировалась от 1,9% до 30,5%.

Прожиточный минимум в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Напомним, что региональный прожиточный минимум при этом используется для расчета адресной социальной помощи (АСП) малообеспеченным семьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031793-prozhitochnyy-minimum-vyros-pochti-do-50-tysyach-tenge-v-kazahstane/