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Более полумиллиона казахстанцев вынуждены получать адресную социальную помощь

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Купюры и монеты тенге лежат в стеклянной банке
Банка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Малообеспеченным казахстанским семьям положена адресная социальная помощь. Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, ее получают более полумиллиона граждан.

Адресная социальная помощь (АСП) – инструмент, который помогает малообеспеченным казахстанским семьям выбраться из бедности.

На такую финансовую помощь от государства могут рассчитывать домохозяйства, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет меньше 70% от прожиточного минимума в регионе проживания. Размер АСП составляет разницу между этими показателями.

По состоянию на 1 июня 2023 года в стране насчитывалось порядка 98 тыс. семей, в которых проживало 514,3 тыс. человек-получателей адресной социальной помощи. Для оказания им помощи из бюджета в текущем году было выделено 73,9 млрд тенге.

Стоит отметить, что не всем АСП назначается безусловно, если в домохозяйстве есть трудоспособные члены семьи, то для того, чтобы получить финансовую поддержку, они должны участвовать в мерах содействия занятости. Автоматически получат адресную соцпомощь только те семьи, где таких людей нет.

Также стоит отметить, что в рамках АСП дополнительно назначается помощь детям из малообеспеченных семей.

С 1 января 2023 года семьи из числа получателей адресной социальной помощи получают денежную выплату в размере 1,5 МРП на ребенка (5 175 тенге в 2023 году). Всего по состоянию на 1 июня текущего года дополнительная выплата назначена 157,2 тыс. детям дошкольного возраста.

Важно понимать, что АСП не преследует цель обеспечивать нуждающихся. Она нужна только для того, чтобы поддержать малообеспеченную семью в тяжелое время. Например, в 2022 году с ее помощью 94 142 семьи смогли выбраться из состояния бедности.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025391-bolee-polumilliona-kazahstantsev-vynuzhdeny-poluchat-adresnuyu-sotsialnuyu-pomosch/

Автор: Илья Манаев
Более полумиллиона казахстанцев вынуждены получать адресную социальную помощь

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