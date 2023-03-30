Как отличается рацион богатых и бедных казахстанцев

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие продукты питания за год сильно подорожали. Это отразилось и на рационе казахстанцев. О том, как сильно отличается меню состоятельных и малоимущих граждан, рассказали аналитики Ranking.kz.

Рост цен на товары и услуги негативно сказался на благосостоянии казахстанцев. Инфляция повлияла и на их рацион. Это становится особенно заметно, если сравнить меню зажиточных семей и тех, чьи доходы являются небольшими.

Как выяснили аналитики, богатые казахстанцы в четвертом квартале 2022 года съели почти в три раза больше продуктов питания нежели граждане из малообеспеченных слоев населения. Так, в среднем по Казахстану один человек потребил примерно 221,5 килограмма продуктов за квартал.

Среди 10% наиболее обеспеченных граждан этот показатель превышает 377 килограммов, а среди 10% самых малообеспеченных он почти в три раза меньше – всего 129 килограммов продуктов за квартал.

Разница заметна не только в количестве продуктов, но и в самом меню. Как отмечают аналитики, в отличии от бедной прослойки населения, более обеспеченные казахстанцы едят в 4,3 раза больше рыбы и морепродуктов. Мяса они употребляют в 3,8 раза больше, а фруктов – в 4 раза.

В целом различия наблюдаются по всем категориям продуктов. Так, например, молочных продуктов, овощей, сладкого в богатых семьях потребляют больше в 3 раза, картофеля, круп и хлеба – в 1,7 раза.

Потребление продуктов питания. Инфографика: ranking.kz

При этом всем казахстанцам в 2022 году приходилось экономить на продуктах. Так, если малоимущие семьи в четвертом квартале 2021 года в среднем потребляли 10,7 килограмма мясных продуктов на душу населения, то в 2022 году этот показатель снизился до 9,8 килограмма.

Аналогичное снижение было зафиксировано и по некоторым другим продовольственным товарам. Потребление овощей снизилось с 12 до 11 килограммов, молочных продуктов – с 34,7 до 29,2 килограмма, а сладостей – с 6,6 до 6,2 килограмма за квартал.

Экономить начали и состоятельные казахстанцы, хотя объемы потребления продуктов питания и оказались в разы выше. Например, в 2021 году они потребляли в среднем 40 килограммов мяса за квартал, а в 2022 году – 37,7 килограмма. Похожая ситуация наблюдается и с "молочкой" – 117,8 килограмма против 98,9.

Примечательно, что состоятельные казахстанцы в селах едят больше нежели настолько же обеспеченные горожане, впрочем, это справедливо и по отношению к малоимущим – личное подворье играет свою роль.

Рацион казахстанских домохозяйств. Инфографика: ranking.kz

Как отмечают аналитики, причина, по которой наиболее состоятельные граждане тоже экономили на продуктах в 2022 году заключается в особенности статистических расчетов.

Дело в том, что, согласно методологии, которую использует Бюро национальной статистики, в 10% наиболее обеспеченного населения входят граждане с доходами от 142,2 тыс. до 1,6 млн тенге. Средний же доход населения в этой группе составляет всего 201,6 тыс. тенге. Другими словами, экономили те, чьи доходы были относительно небольшими.

Доходы казахстанских семей. Инфографика: ranking.kz

Это подтверждается и данными по расходам. Почти треть наиболее состоятельных граждан тратят на продукты более 60% своих расходов на потребление. Еще 21,3% из категории зажиточных за продукты отдают от 50% до 60% своих потребительских трат. При этом средний по Казахстану показатель – 55,8%.

А вот наиболее обеспеченных граждан, что тратят на еду не более 20% своих расходов, совсем немного – всего 4,5%. Таким образом, по настоящему состоятельных казахстанцев, которые не тратят больше половины своих расходов на еду, оказалось меньше всего. Грубо говоря, именно их и можно по настоящему считать богатыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2014695-kak-otlichaetsya-ratsion-bogatyh-i-bednyh-kazahstantsev/