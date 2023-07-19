Темпы роста цен на товары и услуги упали до средних значений в Казахстане

Продуктовая корзина и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция в Казахстане продолжает снижаться, но все еще находится на высоком уровне. Однако это не касается месячного роста цен. По данным Национального банка РК, он опустился до средних значений.

По итогам июня 2023 года инфляция в стране опустилась с 15,9% до 14,6%. Стоит отметить, что замедление темпов роста цен произошло в 20 регионах Казахстана, однако в половине из них инфляция до сих пор превышает средний показатель

Самый сильный рост цен в июне был зафиксирован в Северо-Казахстанской и Улытауской областях – по 15,9% в каждой. Следом идут Акмолинская область и Астана, где цены за год выросли на 15,8%.

В Алматы и Шымкенте инфляция находится на уровне ниже среднего по стране – 14,4% и 14,1% соответственно. А самыми низкими темпами роста цен отметилась Алматинская область – 13%.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Средний рост цен на продукты питания в стране составил 14,6%. При этом сильнее всего продовольственные товары подорожали в Мангистауской области – сразу на 17,2% за год. Следом идут Улытауская область и Астана – 16,4% и 16,2% соответственно.

В Шымкенте цены за год выросли на 14%, а в Алматы – на 12,7%, что является самым низким показателем в Казахстане.

Что касается непродовольственных товаров, то в среднем по стране рост цен на них составил 15,8%. Сильнее всего они выросли в Астане – сразу на 21,5%. Следом идут Алматы и Северо-Казахстанская область – по 16,8% в каждом регионе.

В Шымкенте цены за год выросли на 16,3%. А самая низкая непродовольственная инфляция была зафиксирована в Алматинской области – 12,4%.

Сфера платных услуг в Казахстане за год подорожала на 13,3%. Самый сильный прирост цен зафиксирован в Улытауской области – сразу 17,3%. Следом идут Акмолинская и Мангистауская области – 16,9% и 16,3% соответственно.

В Алматы сфера услуг подорожала на 15,1%, в Шымкенте – на 11,8%, а в Астане – на 11,1%. Меньше всего цены выросли в Абайской области – на 10,7%.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Несмотря на все еще высокие показатели годовой инфляции, темпы месячного роста цен постепенно снижаются, и, как отмечают в Нацбанке, по итогам июня 2023 года они достигли исторического среднего показателя – 0,5%.

Другими словами, текущая месячная инфляция не отличается от той, что в среднем была зафиксирована за последние 5 лет.

Более того, сразу в 10 регионах Казахстана этот показатель ниже, а в Шымкенте рост цен вовсе остановился.

Впрочем, здесь также есть и свои рекордсмены. Например, в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях месячная инфляция составила 0,9%, а в Улытауской области – 0,8%. В Алматы и Астане эти показатели составили 0,6% и 0,7% соответственно.

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Отметим, что, несмотря на продолжающийся рост цен в стране, дезинфляционные тенденции становятся все явнее. Цены на многие товары и услуги или вернулись к прошлогодним показателям или даже стали ниже.

Например, так произошло с растительным маслом, которое безостановочно дорожало последние пять лет. Сейчас цены на него на 0,4% ниже прошлогодних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029195-tempy-rosta-tsen-upali-do-srednih-znacheniy-v-kazahstane/