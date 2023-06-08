Почему средняя зарплата в Казахстане кажется завышенной

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среднемесячная зарплата в Казахстане постоянно растет и уже превысила 340 тыс. тенге. Некоторые граждане ее считают завышенной. Из чего складывается этот показатель, выясняли журналисты NUR.KZ.

По итогам первого квартала 2023 года среднемесячная номинальная зарплата в стране достигла 340 636 тенге. На этом показателе она не остановилась и уже по итогам апреля доросла до 347 647 тенге.

Некоторые казахстанцы сомневаются в объективности этих данных и считают их слишком завышенными. Так, например, депутат мажилиса Юлия Кучинская на собрании партии Amanat прямо высказала свое сомнение по поводу официальных данных, утверждая что большая часть населения зарабатывает в 3-4 раза меньше.

Из чего складывается среднемесячная зарплата

Во-первых, нужно отметить тот факт, что при расчете средней номинальной зарплаты в основном не берут в учет малый бизнес страны. А его представители, как правило, не могут платить столько же, сколько крупные компании, которые, например, занимаются разработкой нефтяных месторождений.

Во-вторых, следует учитывать, что это номинальная зарплата – то есть показатель до вычета всех налогов и социальных платежей. На руки работник получает гораздо меньше.

В-третьих, среднюю зарплату получают не все – это усредненный показатель, который учитывает как самых высокооплачиваемых работников с окладами выше миллиона тенге, так и низкооплачиваемых, зарабатывающих меньше 100 тыс. тенге в месяц.

Такая разница подтверждается и данными Бюро национальной статистики, которое опубликовало доклад по доходам в разрезе укрупненных групп занятий за 2022 год. Отметим, что по его итогам средняя заработная плата составила 310 тыс. тенге.

В публикации рассматриваются зарплаты работников, которые были разбиты на 9 групп в зависимости от вида занятий:

руководители;

специалисты-профессионалы;

специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал;

служащие в области администрирования;

работники сферы услуг и продаж;

фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства;

рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий;

операторы производственного оборудования, сборщики и водители;

неквалифицированные рабочие;

работники, не входящие в другие группы.

По итогам 2022 года наибольший размер средней заработной платы среди укрупненных групп ожидаемо наблюдался у руководителей, наименьший – у неквалифицированных рабочих.

Так, например, рекордсменом по величине средней зарплаты в Казахстане является горнодобывающая промышленность – 653 345 тенге. Откуда взялась эта цифра?

Все дело в том, что руководители в этой сфере в месяц получают в среднем более 1,2 млн тенге, тогда как рядовые неквалифицированные работники – лишь 261,8 тыс. тенге. Разница почти в 4,7 раза.

В финансовой и страховой сфере она еще больше. Топ-менеджеры там получали в 7,2 раза больше простых рабочих – 1,14 млн тенге против 159,6 тыс. тенге.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане в 2022 году. Инфографика: Бюро национальной статистики

Похожие картины наблюдаются и остальных сферах экономики страны. Казахстанцы, работающие на руководящих должностях, в среднем по стране получают по 534 тыс. тенге в месяц, что в 4,1 раза больше зарплат неквалифицированных рабочих (129 тыс. тенге).

Средняя номинальная зарплата по стране между тем рассчитывается путем суммирования всех зарплат, включая доходы руководителей, специалистов, администраторов, неквалифицированных и прочих сотрудников, и деления этой суммы на общее количество работников.

Таким образом и получается цифра, в реалистичности которой некоторые граждане могут сомневаться.

Разница в зарплатах в 2022 году. Инфографика: Бюро национальной статистики

У средней номинальной зарплаты есть альтернативы

Для более объективной картины многие аналитики используют медианную зарплату – показатель, который находит точную середину зарплатной сетки. По итогам 1 квартала 2023 года она составила 225 736 тенге. Это значит, что одна половина казахстанцев получает больше этой суммы, а другая – меньше.

Также аналитиками используется такой показатель как "модальная заработная плата", то есть самая распространенная в стране. Она в прошлом году была в разы меньше и медианной, и средней номинальной зарплат – всего 68 565 тенге, то есть лишь немного выше минимальной заработной платы на тот момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023941-pochemu-srednyaya-zarplata-v-kazahstane-kazhetsya-zavyshennoy/