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30 лет независимости Казахстана

Рекордную сумму в качестве зарплат получили казахстанцы, заявили аналитики

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний год в Казахстане резко вырос фонд оплаты труда. О том, на сколько увеличился общий объем зарплат казахстанцев, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

По итогам 4 квартала прошлого года средняя зарплата в стране установилась на уровне 338 715 тенге. Естественно, такие деньги получали далеко не все казахстанцы. Тем не менее, стала известна общая сумма, которую работодатели направили в фонд оплаты труда в 2022 году.

Так, в прошлом году предприятия в Казахстане направили на выплату зарплат более 13,6 трлн тенге. Это сразу на 26,5%, или на 2,85 трлн тенге больше, чем было годом ранее. Как отмечают аналитики, так быстро фонд оплаты труда не рос последние 10 лет. Это также является рекордом как минимум с 2013 года. Впрочем, важно понимать, что в статистике не был учтен малый бизнес.

Фонд заработной платы вырос на 26,5% за год.
Как вырос фонд оплаты труда. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Как оказалось, примерно 42% от общего объема сконцентрировано в сферах, где основным работодателем выступает государство.

Так, например, в сфере образования работодатели выплатили 3,1 трлн тенге, что на 24,1%, или на 604,2 млрд тенге больше, чем было в 2021 году. В здравоохранении этот показатель равен 1,35 трлн тенге – рост составил 12,7%, или 152,8 млрд тенге. В секторе госуправления было выплачено 1,25 трлн тенге, что на 26,4%, или на 261,5 млрд тенге больше прошлогоднего показателя.

Еще 22,7% выплат обеспечила казахстанская сфера промышленности. На нее пришлось почти 3,1 трлн тенге. Это на 29,7%, или на 707,7 млрд тенге больше показателя 2021 года.

Также стоит отметить, что в целом фонд оплаты труда был распределен между регионами неравномерно. Так, более трети всей суммы формируют Алматы, Атырауская область и Астана – на них пришлось почти 4,9 трлн тенге, что сразу на 28,1%, или почти на 1,1 трлн тенге больше, чем было годом ранее.

Вполне вероятно, что в 2023 году фонд оплаты труда вырастет еще сильнее, ведь согласно данным статистики, в новом году выросли не только средние зарплаты в стране, но и была увеличена минимальная заработная плата до 70 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027484-rekordnuyu-summu-v-kachestve-zarplat-poluchili-kazahstantsy-zayavili-analitiki/

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