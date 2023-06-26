Почему не были снижены проценты по кредитам в Казахстане

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Планы по ограничению максимальных процентных ставок по кредитам ранее озвучивались в Казахстане. О том, почему предложенный проект не был принят и что будет с займами, читайте в материале NUR.KZ.

Беззалоговые кредиты имеют одни из самых высоких процентных ставок. Согласно данным Первого кредитного бюро (ПКБ), на 1 апреля общий объем таких займов составил 7 трлн 672,5 млрд тенге.

При этом на май 2023 года более 7,5 млн казахстанцев имели действующие кредиты, а просрочку платежей в 90 и более дней (NPL 90+) допустили 1,5 млн человек.

Чтобы облегчить долговую нагрузку населения, в марте 2023 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) было предложено снизить предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам в Казахстане с 56% до 44%, включая и по беззалоговым займам.

Однако в итоге предложенный проект не был принят.

Причины отмены проекта

Как сообщает международное информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, планы по снижению максимальных ГЭСВ по кредитам были отменены из-за давления со стороны финансового лобби и Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

При этом анонимный источник якобы сообщил, что решение отозвать проект постановления последовало после звонка из администрации президента высокопоставленному чиновнику АРРФР.

Монеты и кубики. Иллюстративное фото: jayk7/GettyImages

"Этот маневр демонстрирует политическое влияние казахстанских банков несмотря на неоднократные кризисы, дефолты и реструктуризацию долга, которые вынудили правительство предшественника Токаева предоставить не менее 18 миллиардов долларов государственной помощи за более чем десятилетие", – отмечают в источнике.

При этом сообщается, что отраслевая лоббистская группа, в которую входят более 160 членов, включая банки, страховщиков и брокеров, выступила с упрощенным предложением, которое в настоящее время обсуждается и направлено на то, чтобы сохранить предел ближе к нынешним 56%.

Разъяснения от финрегулятора

Согласно ответу на запрос редакции NUR.KZ от АРРФР, решение о снижении лимита по максимальным ГЭСВ для беззалоговых кредитов до 44% было отправлено на доработку.

"Расчет предельного значения ГЭСВ был осуществлен по новой методике в зависимости от 4 рыночных факторов, таких, как процентная маржа, премия за риск, операционные расходы и стоимость фондирования.

Для проведения публичного обсуждения проект постановления был размещен на портале «Открытые НПА».

От Ассоциации финансистов Казахстана были получены экспертные замечания, в связи с чем, в соответствии с правилами разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, проект постановления был отозван с портала для доработки", – указывается в ответе финансового регулятора.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

Соответственно, после завершения доработки проекта постановления и повторного согласования с АФК, он будет снова вынесен на рассмотрение правления АРРФР в установленном порядке.

Позиция АФК

В ответ на запрос Bloomberg в АФК сообщили, что они передали регулятору "профессиональные замечания финансовых организаций" о методе определения планируемого расчета предельной ставки.

А после предоставления своих выводов в ноябре прошлого года АФК провела обсуждения с наблюдательным органом на экспертном уровне.

"Если возникнет необходимость, АФК готова вновь рассмотреть и закрепить позиции участников рынка", — говорится в сообщении ассоциации.

Другими словами, инициатива о снижении максимальных кредитных ставок все еще находится на стадии обсуждения и разработки. А ее отзыв, согласно сообщению финрегулятора, был основан на необходимости доработки проекта и учета предложений участников финансового рынка.

Поэтому законопроект могут принять позже после внесения указанных изменений и их утверждения.

Ранее аналитики рассказали о закредитованности казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026308-pochemu-ne-byli-snizheny-protsenty-po-kreditam-v-kazahstane/