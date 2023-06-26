Почему не были снижены проценты по кредитам в Казахстане

Планы по ограничению максимальных процентных ставок по кредитам ранее озвучивались в Казахстане. О том, почему предложенный проект не был принят и что будет с займами, читайте в материале NUR.KZ.
Беззалоговые кредиты имеют одни из самых высоких процентных ставок. Согласно данным Первого кредитного бюро (ПКБ), на 1 апреля общий объем таких займов составил 7 трлн 672,5 млрд тенге.
При этом на май 2023 года более 7,5 млн казахстанцев имели действующие кредиты, а просрочку платежей в 90 и более дней (NPL 90+) допустили 1,5 млн человек.
Чтобы облегчить долговую нагрузку населения, в марте 2023 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) было предложено снизить предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам в Казахстане с 56% до 44%, включая и по беззалоговым займам.
Однако в итоге предложенный проект не был принят.
Причины отмены проекта
Как сообщает международное информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, планы по снижению максимальных ГЭСВ по кредитам были отменены из-за давления со стороны финансового лобби и Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
При этом анонимный источник якобы сообщил, что решение отозвать проект постановления последовало после звонка из администрации президента высокопоставленному чиновнику АРРФР.
"Этот маневр демонстрирует политическое влияние казахстанских банков несмотря на неоднократные кризисы, дефолты и реструктуризацию долга, которые вынудили правительство предшественника Токаева предоставить не менее 18 миллиардов долларов государственной помощи за более чем десятилетие", – отмечают в источнике.
При этом сообщается, что отраслевая лоббистская группа, в которую входят более 160 членов, включая банки, страховщиков и брокеров, выступила с упрощенным предложением, которое в настоящее время обсуждается и направлено на то, чтобы сохранить предел ближе к нынешним 56%.
Разъяснения от финрегулятора
Согласно ответу на запрос редакции NUR.KZ от АРРФР, решение о снижении лимита по максимальным ГЭСВ для беззалоговых кредитов до 44% было отправлено на доработку.
"Расчет предельного значения ГЭСВ был осуществлен по новой методике в зависимости от 4 рыночных факторов, таких, как процентная маржа, премия за риск, операционные расходы и стоимость фондирования.
Для проведения публичного обсуждения проект постановления был размещен на портале «Открытые НПА».
От Ассоциации финансистов Казахстана были получены экспертные замечания, в связи с чем, в соответствии с правилами разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, проект постановления был отозван с портала для доработки", – указывается в ответе финансового регулятора.
Соответственно, после завершения доработки проекта постановления и повторного согласования с АФК, он будет снова вынесен на рассмотрение правления АРРФР в установленном порядке.
Позиция АФК
В ответ на запрос Bloomberg в АФК сообщили, что они передали регулятору "профессиональные замечания финансовых организаций" о методе определения планируемого расчета предельной ставки.
А после предоставления своих выводов в ноябре прошлого года АФК провела обсуждения с наблюдательным органом на экспертном уровне.
"Если возникнет необходимость, АФК готова вновь рассмотреть и закрепить позиции участников рынка", — говорится в сообщении ассоциации.
Другими словами, инициатива о снижении максимальных кредитных ставок все еще находится на стадии обсуждения и разработки. А ее отзыв, согласно сообщению финрегулятора, был основан на необходимости доработки проекта и учета предложений участников финансового рынка.
Поэтому законопроект могут принять позже после внесения указанных изменений и их утверждения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026308-pochemu-ne-byli-snizheny-protsenty-po-kreditam-v-kazahstane/