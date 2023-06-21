Какие ставки по депозитам предлагают банки в Казахстане

Монеты и копилка. Иллюстративное фото: Songsak rohprasit/Getty Images

Банковские вклады являются одними из самых популярных способов хранения денег в Казахстане. О том, какие условия предлагают банки своим клиентам, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно статистическим данным, казахстанцы накопили около 16 трлн тенге на депозитных счетах в банках второго уровня (БВУ).

Учитывая большой интерес населения к тенговым вкладам как средству защиты своих сбережений, рассмотрим условия, предлагаемые БВУ на рынке Казахстана.

Информация собрана на официальных сайтах банков, а депозиты выбраны по единому критерию – несрочные онлайн-вклады с возможностью пополнения и досрочного изъятия (договор на год).

Минимальная сумма

Большинство банков второго уровня, которые предлагают казахстанцам вклады, имеют минимальный порог в размере 1 000 тенге. То есть договор будет действовать, пока на депозите остается данная сумма.

Размер неснижаемого остатка по депозитам в БВУ: NUR.KZ

Отличие есть в условиях у некоторых БВУ:

Нурбанк – неснижаемый остаток должен составлять 5 000 тенге ;

; Altyn Bank – 10 000 тенге для сохранения депозита;

для сохранения депозита; Freedom Bank – вклад должен содержать хотя бы 500 тенге.

Следует отметить, что в некоторых банках минимальный порог может оказаться значительно выше при условии, что депозит был оформлен не онлайн, а в местном отделении.

Процентная ставка

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) влияет на доходность вклада. Она указывается на сайтах БВУ и при использовании их онлайн-калькуляторов.

В большинстве рассматриваемых БВУ для бессрочных вкладов сроком на один год (12-13 месяцев) установлено значение ГЭСВ в размере 15,5%.

Эффективные ставки вознаграждения по несрочным вкладам (на год): NUR.KZ

Ниже показатели вознаграждения оказались у:

Bank RBK – 15,3% составила ГЭСВ;

Halyk – 15,2%;

Kaspi – эффективное вознаграждение составляет 15%;

ForteBank – ГЭСВ равна 13,8% по данным онлайн-калькулятора банка.

Наибольшее вознаграждение указано у Банка ВТБ – 16,3% предлагается вкладчикам.

Комиссии

Половина из рассматриваемых БВУ не имеют комиссии за досрочное изъятие средств. То есть вкладчик не потеряет вознаграждение, если захочет снять часть денег или всю сумму до окончания договора.

Условия досрочного изъятия денег с депозита: NUR.KZ

В других БВУ указаны следующие условия:

Банк ЦентрКредит – при изъятии денег ранее, чем через месяц, последует потеря вознаграждения;

Банк ВТБ – также грозит потеря вознаграждения при изъятии денег до месяца, а при закрытии вклада после одного месяца будет начислена лишь половина от ставки за фактическое время размещения средств;

Bank RBK – за изъятие ранее, чем по истечению 30 дней, последует потеря вознаграждения;

Freedom Bank – изъятие до 15 дней грозит комиссией до 2% в зависимости от снимаемой суммы;

Halyk – в срок до 15 дней будет взиматься 1% от суммы снятия;

Jusan Bank – если забрать деньги ранее, чем через 6 месяцев, то последует потеря вознаграждения.

Все эти условия следует учитывать при выборе банка и несрочного вклада, чтобы обеспечить себе наиболее выгодные условия под свои требования.

Более точные данные по депозитам следует заранее уточнять у менеджеров банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2025423-kakie-stavki-po-depozitam-predlagayut-banki-v-kazahstane/