Деньги на выплаты компенсаций по депозитам поступили в казахстанские банки

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские банки второго уровня получили от государства деньги, которые пойдут на выплаты премий по тенговым вкладам. Об этом сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

24 февраля текущего года в стране завершилась Программа защиты тенговых вкладов, в рамках которой предусмотрены выплаты компенсаций вкладчикам казахстанских банков на депозиты, открытые более года назад, при условии их сохранения.

Как сообщают в КФГД, 16 марта текущего года банкам второго уровня уже были переведены денежные средства, которые пойдут на данные выплаты.

"Рады сообщить, что процедура выплаты компенсации подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объеме", – сообщил заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

Общая сумма отправленных в банки средств составила 306,6 млрд тенге. При этом количество вкладчиков, которым в итоге поступят компенсации в размере 10% от суммы, сохраненной на депозите, насчитывает 2 615 772 человека.

Ранее стало известно, что обещанные средства в рамках программы поступят на их счета до конца марта. Стоит отметить, что некоторые вкладчики казахстанских банков уже начали получать компенсации по своим тенговым вкладам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2013262-dengi-na-vyplaty-kompensatsiy-po-depozitam-postupili-v-kazahstanskie-banki/