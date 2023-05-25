Сколько казахстанцев живут с ипотекой

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ипотека по-прежнему является одним из основных способов покупки жилья для многих казахстанцев. О том, сколько граждан в данный момент ее выплачивают, рассказали аналитики портала "Крыша".

Несмотря на тот факт, что спрос на ипотеку среди казахстанцев в первом квартале 2023 года заметно просел, численность заемщиков, которые выбирают такой способ приобретения жилья, неуклонно растет.

Общий портфель ипотечного кредитования на данный момент составляет порядка 5,9 трлн тенге, а 1 мая текущего года жилищный заем оформил "юбилейный" полумиллионный ипотечник. Таким образом, в Казахстане живут около 500 тыс. граждан, у которых есть действующая ипотека.

Стоит отметить, что большинству из них (порядка 290 тыс. заемщиков) предстоит жить с ипотечным кредитом не менее 10 лет, а каждому десятому нужно выплатить еще не менее 20 млн тенге. В среднем же казахстанцы должны банкам по 10,2 млн тенге.

Как уточняют аналитики, лидируют по количеству оформленных кредитов Астана и Алматы – 98,1 тыс. и 83,5 тыс. ипотек соответственно. В этих двух городах проживает порядка 36% всех ипотечников страны.

При текущих ценах на жилье некоторые казахстанцы, оформляя ипотеку, предпочитают сдавать свои квартиры в аренду. Делается это для того, чтобы поскорее "отбить" цену покупки. Однако, как недавно стало известно, далеко не во всех регионах страны возможно быстро "выйти в плюс".

Например, учитывая среднюю стоимость аренды в регионе, чтобы погасить ипотеку и начать получать чистый доход, жителям некоторых городов придется сдавать свое жилье порядка 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2021967-skolko-kazahstantsev-zhivut-s-ipotekoy/