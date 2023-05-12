Число бедных казахстанцев превысило миллион человек

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Доля малообеспеченных казахстанцев в общей структуре населения страны не изменилась, но их численность выросла, превысив миллион человек, передают аналитики портала Finprom.

Казахстанцы, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, считаются бедными. Таковых в стране по итогам 2022 года оказалось 5,2% от всего населения.

Отметим, что доля бедного населения в Казахстане по сравнению с 2021 годом не изменилась. Но увеличилась его численность – с 992,1 тыс. до 1,031 млн человек (плюс 4%).

При этом количество бедных горожан выросло на 12% (до 482 тысяч), а сельчан – уменьшилось почти на 2% (до 549,7 тысячи). Удельный вес городских жителей, живущих в бедности, составил 4%, а сельских – 7,3%.

Инфографика: finprom.kz

Все эти показатели относятся к национальному уровню бедности, определяемому как доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Но есть еще и международные стандарты.

В прошлом году Министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН) РК предприняло попытку подсчитать количество бедных в Казахстане по методу западных ученых Алькире и Фостера.

Как указано на сайте Центра экономических исследований и политики Оксфордского университета, данный метод определяет процент бедных по различным параметрам и с учетом ряда лишений, которые испытывают люди.

В результате все семьи делят на пять уровней благосостояния: благополучный, удовлетворительный, неблагополучный, кризисный и экстренный.

Согласно этим расчетам, в Казахстане лишь 50,5% семей, или 10,4 млн человек, можно отнести к благополучному и удовлетворительному уровням благосостояния. Остальные 49,5% семей, или 9,1 млн человек, отнесены к проблемным категориям.

Отметим, что данное исследование проводилось Минтруда в рамках разработки Цифровой карты семьи, благодаря которой нуждающимся казахстанцам теперь автоматически назначаются пособия и соцвыплаты.

Инфографика: finprom.kz

В исследованиях доходов и расходов населения Бюро национальной статистики при этом использует анализ по децильным группам. Всех граждан делят на 10 групп по уровню доходов и в каждой сравнивают показатели.

Например, в прошлом году среднемесячный доход 10% наименее обеспеченного населения был равен всего 33,5 тысячи тенге на душу населения. А среди 10% наиболее обеспеченных граждан средний доход в месяц составил 191,7 тысячи тенге.

Отметим, что в расчет среднедушевого дохода вошли все казахстанцы, в том числе не работающие, то есть не получающие никакого дохода. А в группе самых богатых граждан оказались люди, которые зарабатывают суммы как в пределах 200 тысяч тенге, так и более 1,7 миллиона тенге в месяц.

Инфографика: finprom.kz

Оценить, хуже или лучше стали жить казахстанцы из этих двух групп, можно по отношению доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума.

Так, в 2022 году в группе наименее обеспеченных средний доход составил 76,8% от прожиточного минимума, что ниже уровня 2021 года (77,6%). Это значит, что на полученный доход они могли купить чуть меньше.

В группе наиболее обеспеченных ситуация тоже изменилась. Если в 2021 году их доход составлял 463,1% от прожиточного минимума, то в 2022 это соотношение уменьшилось до 440%.

Инфографика: finprom.kz

При этом общие потребительские расходы наименее обеспеченных граждан за прошлый год выросли на 15,9%. Помимо дорожающего продовольствия (плюс 12,7%), на эту цифру также повлияли растущие затраты на одежду и обувь (плюс 27,5%) и платные услуги (плюс 18,5%).

Инфографика: finprom.kz

Напомним, что выбраться из бедности казахстанцам может помочь адресная социальная помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020256-chislo-bednyh-kazahstantsev-prevysilo-million-chelovek/