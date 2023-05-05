Прожиточный минимум продолжает расти в Казахстане

Банка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на снижение инфляции в стране, стоимость жизни в регионах Казахстана продолжает расти. О том, на сколько вырос прожиточный минимум (ПМ) в апреле, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам апреля годовая инфляция в стране снизилась на 1,3 процентных пункта – с 18,1% до 16,8%.

Несмотря на это, прожиточный минимум на душу населения, то есть сумма, которая нужна среднестатистическому казахстанцу, чтобы покрыть свои минимальные потребности, за месяц выросла практически во всех регионах Казахстана.

Сильнее всего этот показатель увеличился в Западно-Казахстанской области – на 2,5% за месяц. Следом идет Павлодарская область с приростом в 2,4%. А замыкают лидерство Астана и Улытауская область с ростом в 1,9% в каждом из регионов.

Наименьший рост ПМ был зафиксирован в Алматинской области – всего 0,3% за месяц. Исключением из общей картины стали лишь Кызылординская и Туркестанская область, где прожиточный минимум за месяц незначительно снизился – на 0,3% и 0,1% соответственно.

Как изменился прожиточный минимум в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Где самый высокий прожиточный минимум

По итогам апреля средний показатель прожиточного минимума на душу населения в Казахстане составил 46 746 тенге. По сравнению с мартом он вырос на 0,8%, а с начала года – на 4,5%.

Самый высокий ПМ в Мангистауской области – 58 878 тенге. На втором месте расположилась Астана – 51 840 тенге, а на третьем оказался Алматы – 48 765 тенге.

Самый низкий уровень прожиточного минимума в апреле был зафиксирован в Кызылординской и Актюбинской областях – 42 650 тенге и 42 700 тенге соответственно.

Прожиточный минимум в апреле 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Прожиточный минимум на душу населения важно не путать с тем показателем, который устанавливается в правительстве ежегодно и используется для определения размеров пенсий и пособий. Он на 2023 год равен 40 567 тенге.

ПМ на душу населения меняется ежемесячно, а используют его для определения уровня бедности в регионе и при назначении малоимущим семьям адресной социальной помощи (АСП).

При этом отметим, что размер прожиточного минимума рассчитывается исходя из стоимости более сорока продуктов питания в месячной дозировке, необходимой для удовлетворения минимальной физической потребности среднестатистического казахстанца.

На продуктовую корзину в результате приходится 55% от ПМ, а на необходимые непродовольственные товары и платные услуги - 45%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019525-prozhitochnyy-minimum-prodolzhaet-rasti-v-kazahstane/