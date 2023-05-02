Сколько казахстанцев начали получать пособия в автоматическом режиме

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане работает система проактивного назначения пособий и социальных выплат. Сколько казахстанцев она уже успела охватить, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С начала 2023 года в стране в полную силу начала работать Цифровая карта семьи – система, способная в автоматическом режиме выявлять семьи, которым положена финансовая помощь от государства.

За это время, по данным Минтруда, уже было выявлено более 87 тыс. граждан, которые могут стать получателями госпособий и соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Всем им система отправила SMS-сообщение с номера 1414 для проактивного предоставления государственных услуг. Чтобы воспользоваться ими, гражданам достаточно ответить согласием на полученное сообщение.

Этой возможностью в итоге воспользовались более 11 тыс. человек. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты получателям произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на указанные ими банковские счета.

Следует учитывать тот факт, что такие SMS-сообщения могут получить только те казахстанцы, чей номер телефона был зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

Напомним, на данный момент в рамках работы Цифровой карты семьи казахстанцам назначаются девять видов государственных пособий и социальных выплат из ГФСС:

государственные пособия:

родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; адресная социальная помощь;

социальные выплаты:

на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; на случай потери работы; по потере кормильца.

Стоит отметить, что те казахстанцы, которые не увидели SMS-сообщение, случайно удалили его или же ответили отказом, все равно могут оформить положенные выплаты. Для этого им нужно обратиться в центр обслуживания населения или подать заявление через портал "Электронного правительства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2019030-skolko-kazahstantsev-nachali-poluchat-posobiya-v-avtomaticheskom-rezhime/