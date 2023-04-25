Где больше всего проживает бедных семей в Казахстане

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Если доходы семьи ниже величины прожиточного минимума, то она считается малообеспеченной. О том, где больше всего проживает таких семей, рассказали в Бюро национальной статистики.

Инфляция, с которой столкнулись казахстанцы, оказала определенное влияние на их благосостояние. Уже сейчас многие жители страны тратят почти все свои доходы на различные потребительские нужды – еду, непродовольственные товары и оплату различных услуг.

Однако определенная часть населения находится в более тяжелом положении. По данным Бюро национальной статистики, доля граждан, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2022 году составила 5,2%.

В ряде регионов уровень бедности еще выше. Так, например, самый высокий показатель фиксируется в Туркестанской области – 9,7%. То есть почти 10% населения области является малообеспеченным.

Высокий уровень бедности также наблюдается в Мангистауской области – 8,1%. На третьем месте расположился Шымкент – 6,6%. В Алматы этот показатель равен 4,8%, а в Астане – 1,9%.

Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что уровень бедности отличается не только в зависимости от региона, но и от типа местности. В сельских районах малообеспеченных семей значительно больше, чем в городских – 7,3% против 4%. При этом доля бедного населения по сравнению с 2021 годом выросла в городской местности на 0,2 процентных пункта, а в сельской – на 0,1 процентных пункта.

Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2022 году наблюдалась в Мангистауской (5,4 раза) и Восточно-Казахстанской (4 раза) областях.

Уровень бедности в городах и селах. Инфографика: Бюро национальной статистики

Отметим, что уровень бедности также имеет некоторую связь с размером домохозяйства. Так, например, среди больших семей, состоящих из 5 и более человек, доля малообеспеченных может быть выше в несколько раз, чем среди семей из 2 или 3 человек.

Эксперты напоминают, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по Казахстану за 2022 год составила 43 566 тенге. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума. Это буквально значит, что одна и та же семья может быть признана малоимущей в одном регионе, но не быть таковой в другом.

Также стоит учитывать, что по итогам марта текущего года прожиточный минимум заметно вырос и теперь в среднем по стране равен 46 365 тенге. Это говорит о том, что стоимость товаров и услуг за это время успела заметно вырасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2018133-gde-bolshe-vsego-prozhivaet-bednyh-semey-v-kazahstane/