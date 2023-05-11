Спрос на жилье резко вырос в Казахстане

Заключение сделки. Иллюстративное фото: sukanya sitthikongsak/Getty Images

В Казахстане начала дешеветь жилая недвижимость, что моментально отразилось на спросе со стороны жителей страны. На сколько он вырос, рассказали в Бюро национальной статистики.

В апреле в Казахстане подешевело жилье: на первичном рынке снижение составило 0,6%, а на вторичном – целых 1,5% за один месяц. Годовой рост цен при этом значительно замедлил темпы.

Такие условия незамедлительно повлияли и на спрос среди населения страны – количество сделок по купле-продаже жилья в апреле увеличилось на 29,5% по сравнению с предыдущим месяцем, который еще демонстрировал стабильность.

Как увеличился спрос за месяц

Согласно последним данным, число зарегистрированных сделок составило 31 445. Из них 8 096 пришлось на индивидуальные дома (рост – 29%), а остальные 23 349 – на квартиры (плюс 29,7%).

Лидерами по купле-продаже жилья остаются Алматы (5 559 сделок, рост – 17,7%) и Астана (4 772 – 15,2%). Меньше всего сделок было проведено в области Улытау – 342 (рост – 1,1%).

Наибольший месячный рост их количества зарегистрирован в Костанайской (на 46,2%), Мангистауской (на 45,5%) и Актюбинской (на 45,2%) областях. При этом положительная динамика наблюдается по всем регионам страны.

Какое жилье пользовалось спросом

Лидерами по количеству продаж в апреле стали двухкомнатные квартиры – их было оформлено 8 830. Основная доля сделок по жилью в многоквартирных домах при этом пришлась на Алматы и Астану (41,2%).

Рост зарегистрированных индивидуальных домов между тем был отмечен в Алматинской (плюс 248 сделок) и Мангистауской (142) областях, а также в Шымкенте (131).

На сколько изменился спрос за год

Но по сравнению с апрелем прошлого года спрос на жилье среди казахстанцев все-таки уменьшился – на 40,1%, тогда было зарегистрировано 52 520 сделок. В предыдущем месяце их было еще больше.

Сколько сделок купли-продажи жилья совершили казахстанцы. Инфографика: Бюро национальной статистики

Такие высокие показатели, вероятно, были связаны с увеличением порогов достаточности для использования пенсионных накоплений – в тот период больше казахстанцев имело возможность использовать их на улучшение жилищных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020054-spros-na-zhile-rezko-vyros-v-kazahstane/