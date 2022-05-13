Казахстанцы стали реже покупать жилье

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В марте, несмотря на повышение цен на недвижимость, в стране наблюдался рост количества сделок купли-продажи жилья. Апрель же, наоборот, показал резкий спад. В каких регионах сильнее всего упала покупательская активность, узнали журналисты NUR.KZ.

В марте 2022 года в сфере недвижимости сложилась интересная ситуация. Жилье в Казахстане, несмотря на прогнозы, сильно подорожало, однако это не повлияло на покупательскую активность казахстанцев. В первый месяц весны наблюдалось увеличение количества сделок купли-продажи жилья.

По данным Бюро национальной статистики, апрель 2022 года показал прямо противоположную картину. Жилье, как и в марте, продолжало дорожать, а вот покупательская активность резко снизилась.

Всего за апрель было зарегистрировано 52 520 сделок купли-продажи жилья. По сравнению с предыдущим месяцем произошел спад на 22,5%. В марте казахстанцы совершили 67 801 сделку.

Апрель показал худшие результаты не только по отношению к предыдущему месяцу, но и в сравнении с апрелем 2021 года. Количество сделок уменьшилось на 12%.

Где меньше всего покупали жилье

Покупательская активность снизилась во всех регионах Казахстана. За месяц самый сильный спад наблюдался в Мангистауской (на 33%) и Актюбинской (на 32,8%) областях, а также в Нур-Султане (на 31,8%).

Инфографика: Бюро национальной статистики

В годовом разрезе самое сильное падение также наблюдалось в Мангистауской области - на 48,9%. Тем не менее, по количеству проданного жилья в аутсайдерах находятся другие области: Северо-Казахстанская – 958 сделок, и Кызылординская – 990 сделок.

Столица, несмотря на резкое снижение числа сделок купли-продажи, все равно осталась среди лидеров по количеству купленного жилья – 5 900 сделок за апрель. Наибольшая покупательская активность также сохранилась в Карагандинской области – 8 898, и в Алматы – 6 583.

Рост цен на жилье не мог не повлиять на покупательскую активность населения. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что для многих казахстанцев стало невозможно снять часть своих пенсионных накоплений, которые они могли бы потратить на покупку жилья. Ведь именно в апреле были повышены почти в два раза пороги минимальной достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969105-kazahstantsy-stali-rezhe-pokupat-zhile/