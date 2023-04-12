Спрос на жилье остается стабильным в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Третий месяц подряд количество сделок купли-продажи в Казахстане практически не меняется. О том, сколько жилья купили казахстанцы в марте, рассказали в Бюро национальной статистики.

По итогам марта рост цен на первичном рынке жилой недвижимости составил 9,3% за год, а на вторичном – 7,3%. Сейчас средняя цена одного квадратного метра нового жилья составляет примерно 489 226 тенге, а у "вторички" – 513 464 тенге. Другими словами, жилье для казахстанцев становится менее доступным.

Это отражается и в статистике по сделкам купли-продажи. Их количество практически не меняется уже третий месяц подряд. Так, по данным аналитиков, в марте были зарегистрированы 24 273 сделки:

по индивидуальным домам – 6 275 единиц ;

; по квартирам – 17 998 единиц.

Для сравнения, в феврале казахстанцы купили 24 118 единиц жилья, а в январе – 24 294.

В годовом же разрезе вовсе наблюдается сильное снижение спроса на жилье. Так, количество сделок за март 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 64,2%, тогда была зарегистрирована 67 801 сделка.

Количество сделок купли-продажи. Инфографика: Бюро национальной статистики

Какое жилье покупали казахстанцы

При этом в марте впервые за долгие месяцы казахстанцы купили 2-комнатных квартир больше, чем 1-комнатных. Правда разница невелика – 6 642 сделки против 6 542.

Также было приобретено 3 849 3-комнатных квартир, 849 – 4-комнатных и лишь 86 – 5-комнатных. Квартир с 6 и более комнатами было куплено 30 единиц.

Самый высокий спрос на жилье в марте наблюдался в Алматы (4 392 сделки), Астане (3 664) и Карагандинской области (2 404). Также отметились Мангистауская (1 480 сделок) и Алматинская (1 195) области, а также Шымкент (1 051).

Таким образом, можно отметить, что спрос на жилье в Казахстане, несмотря на рост цен, остается на стабильном уровне, хотя и значительно уступает прошлогодним показателям.

Возможно, одной из причин этому является тот факт, что казахстанцы практически перестали использовать свои пенсионные накопления для покупки жилья – объем изъятых средств уменьшился в десятки раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016401-spros-na-zhile-ostaetsya-stabilnym-v-kazahstane/