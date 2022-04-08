Казахстанцы стали чаще покупать жилье

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Несмотря на нестабильную экономическую обстановку, казахстанцы не только не прекратили проводить сделки купли-продажи жилья, но стали делать это чаще. В среднем по стране количество сделок увеличилось на 45,6%. В каких регионах люди чаще других покупали и продавали жилье, выяснили журналисты NUR.KZ.

Собственное жилье – дорогое удовольствие, а в период экономической нестабильности, которой характеризуется первый квартал 2022 года, еще меньше граждан может себе позволить покупку своего жилья. Тем не менее, март 2022 года доказал обратное.

По данным Бюро национальной статистики, за первый месяц весны была совершена 67 801 сделка купли-продажи жилья, это на 45,6% больше, чем в феврале этого года – тогда было совершено 46 577 сделок, и на 28,7% больше, чем за март 2021 года.

Наибольшую покупательскую активность проявили жители Карагандинской области – за месяц там совершили 11 444 сделки. Следом идут астанчане, которые продали 8 652 дома и квартиры, а на третьем месте расположились жители Мангистауской области, совершившие 6 685 сделок купли-продажи. Алматинцы в этом рейтинге оказались лишь на четвертом месте – на их счету 6 613 сделок.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Костанайская область показала самый большой прирост количества сделок по сравнению с прошлым годом – 3 372 покупки жилья, это в 2,2 раза больше чем в марте 2021 года.

Самую низкую покупательскую активность показали жители Северо-Казахстанской области, там было совершено всего 1 124 сделки. Мангистауская область отметилась резким падением интереса к покупке недвижимости, несмотря на тот факт, что за март было совершено 6 685 сделок купли-продажи, это единственная область, которая показала не рост количества сделок, а снижение на 32,1%.

На основе данных, которые предоставили в Бюро национальной статистики, можно заметить определенные закономерности. Например, во всех регионах, кроме Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областей, граждане Казахстана отдавали предпочтение покупке квартир, а не частных домов.

Чаще всего покупатели отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, а реже всего – квартирам, где есть шесть или больше комнат – всего 59 подобных покупок за март.

В целом же, несмотря на прогнозы о снижении цен на недвижимость из-за низкой покупательской способности жителей Казахстана, можно сказать, что многие покупатели решили не ждать, а приобретать жилье сейчас, в период, когда цены на жилье все еще растут по инерции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964184-kazahstantsy-stali-chasche-pokupat-zhile/