Почему Нацфонд Казахстана оказался убыточным, рассказали аналитики

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Инвестиционное управление средствами Нацфонда должно быть направлено на их сохранение и приумножение. О том, почему эти результаты оказались убыточными, читайте в материале NUR.KZ.

Национальный фонд Казахстана – это государственный фонд, который пополняется за счет прямых налоговых отчислений от нефтяной промышленности.

Согласно презентации Национального банка РК "Управление активами Национального фонда", результаты инвестиционной деятельности за 2022 год оказались отрицательными – минус 10,35%.

А в целом за весь прошедший год национальный резерв потерял рекордное количество денег.

Причины убытков и их устранение

Как сообщает Telegram-канале Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS), на очередной экспертной встрече Национальным банком были озвучены решения, которые должны помочь устранить убытки и увеличить доходность Нацфонда до 100 млрд долларов.

Однако аналитики отмечают, что одним из препятствий для достижения подобных показателей является проблема, ставшая причиной текущего положения – постоянные изъятия денег из Нацфонда в пользу бюджета страны.

"Как достичь амбициозных целей ($100 млрд)? Задача сложная в условиях значительных изъятий из фонда.

С 2012 года изъятия из Нацфонда в республиканский бюджет выросли с 1,5 трлн тенге до 4,6 трлн тенге. Особенно заметно изъятия подскочили за последние три года", – указывают в QAMS.

Поэтому для решения вопроса его убыточности в центробанке РК решили изменить структуру портфеля для улучшения инвестиционной доходности.

Диаграмма. Иллюстративное фото: freepik.com/snowing

Изменение инвестиционной стратегии

До 2019 года около 80% активов фонда были вложены в государственные ценные бумаги (ГЦБ) развитых стран, а 20% – в акции. Однако к концу 2022 года доля облигаций составила уже 60%, а высокодоходных активов – 40%.

В текущий момент в общей структуре активов акции занимают 30%, облигации – 55% (включая 34% в ГЦБ развитых стран), и еще 5% вложены в золото. При этом отмечается, что из 58,4 млрд долларов активов Нацфонда около 30 млрд долларов находятся в управлении зарубежных инвестбанков.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе такой подход должен обеспечить рост доходности активов фонда с 3,5% до 4,3-4,5% годовых.

Однако, как сообщает Telegram-канал , в текущей ситуации такой подход также может оказаться рискованным.

"Весь период бычьего тренда (приблизительно с 2008 года) деньги НФ хранились в низкодоходных бондах, в то время, когда росли акции и деньги нужно было делать на них.

Сейчас, когда начался долгосрочный медвежий тренд, решили заходить в акции. Даже Баффет (один из крупнейших инвесторов в мире – примечание редактора) говорит, сегодня акции опасный инструмент, покупайте бонды", – отмечают в источнике.

Другими словами, основной причиной потери денег из фонда в 2022 году стали постоянные изъятия в пользу бюджета. Данный вопрос планируется решить за счет улучшения инвестиционной стратегии, однако показатели доходности за тот же период оказались отрицательными.

Напомним, что с 2024 года планируется запуск программы "Нацфонд – детям", в рамках которой 50% средств от инвестиционного дохода будут выделяться несовершеннолетним казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019371-pochemu-natsfond-kazahstana-okazalsya-ubytochnym-rasskazali-analitiki/